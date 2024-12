Il était l'un des conseillers en mode et en style les plus connus de Suisse. Clifford Lilley est décédé ce jeudi. L'homme d'origine sud-africaine avait 73 ans.

1/4 Clifford Lilley a vécu jusqu'à l'âge de 73 ans. Photo: Philippe Rossier

Barbara Lanz

Alors qu'il postait encore récemment des photos de ses prestations sur Instagram, Clifford Lilley est décédé à l'âge de 73 ans. Comme on peut le lire sur sa page Facebook, le styliste est décédé «subitement à son domicile à Zurich». La cause exacte du décès n'est pas encore connue.

Interrogé par Blick, son collègue et critique de style Jeroen van Rooijen déclare: «Même si Clifford Lilley avait presque 20 ans de plus que moi, il était pour moi comme un grand frère. Il partageait ma passion pour la mode et le style et nous avons vécu beaucoup de choses ensemble sur cette base. Nous nous sommes présentés ensemble devant un public et avons écrit des livres. Il va terriblement me manquer.»

