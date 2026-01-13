L’hiver met les voitures à rude épreuve. Sel de déneigement, humidité et saleté forment un cocktail agressif pour la carrosserie. Faut-il malgré tout passer par la station de lavage? Blick fait le point et vous explique ce qui est vraiment bon pour votre véhicule.

Andreas Engel

Est-il conseillé de laver sa voiture en hiver?

La réponse est clairement oui! Le mélange agressif de sel de déneigement et d’humidité favorise la corrosion, même si les voitures modernes sont aujourd’hui nettement mieux protégées. Le sel reste toutefois un véritable poison pour la carrosserie, en particulier en présence de rayures profondes ou d’éclats de pierre. Il ne faut pas non plus négliger les systèmes d’assistance à la conduite des véhicules récents, dont les capteurs et les caméras peuvent être perturbés par la saleté. Quant aux phares et aux feux arrière, ils n’assurent une visibilité optimale que lorsqu’ils sont propres.

A quelle fréquence faut-il laver en hiver?

Tout dépend de la rigueur de l’hiver, des précipitations et donc de la fréquence du salage des routes. En cas d’hiver rude, un lavage toutes les deux semaines est recommandé. Cette règle s’applique en particulier aux personnes qui roulent beaucoup, ainsi qu’aux véhicules plus anciens, souvent moins bien protégés contre l’agressivité du sel.

Les températures négatives sont-elles un problème?

En principe, non. Toutefois, lorsque le mercure descend en dessous de -10 degrés, des soucis peuvent apparaître si l’eau chaude de la station de lavage entre en contact avec une carrosserie glacée. Cela peut poser problème sur une peinture déjà fragilisée ou sur un pare-brise endommagé par des gravillons. Les serrures de porte peuvent également geler, tout comme les joints, qui risquent alors de s’abîmer à l’ouverture.

Programme de lavage bon marché ou plus complet?

Le choix du programme n’est pas déterminant. Comme en été, l’option la plus économique suffit généralement. Certaines prestations, comme le lavage du dessous de caisse, peuvent toutefois s’avérer utiles en hiver, surtout lorsque les routes sont fortement salées. L’étape la plus importante reste le prélavage manuel de la carrosserie, des jantes et des passages de roue à l’aide d’un nettoyeur haute pression avant de passer au lavage automatique. Sans cela, les saletés grossières peuvent agir comme du papier de verre et provoquer des rayures.

Que faire après le lavage?

Les résidus d’eau sur la carrosserie doivent être essuyés avec un chiffon doux afin d’éviter les traces de calcaire. Les joints et les cadres de porte doivent être nettoyés et soigneusement séchés. Il est également recommandé d’appliquer un crayon gras sur les joints en caoutchouc, y compris ceux des vitres, afin de protéger le matériau et d’éviter que les portes ne gèlent. Enfin, en hiver, le lave-glace est particulièrement sollicité (formule biodégradable à privilégier, puisque le produit termine sa course dans les nappes phréatiques). Il convient donc de vérifier régulièrement le niveau du réservoir et de le compléter si nécessaire avec un produit résistant au gel.