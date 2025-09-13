DE
FR

Guichets fermés au Noirmont
Le Chant du Gros a à nouveau conquis son public

La 33e édition du Chant du Gros au Noirmont a attiré plus de 45'000 personnes. Le festival jurassien a présenté des artistes variés comme Soprano, Louis Bertignac et Axelle Red, dans une ambiance électrisante et éclectique.
Publié: 22:37 heures
Partager
Écouter
Vitaa (ici fin août à Paris) a été parmi les artistes suivies de près au Noirmont.
Photo: MOHAMMED BADRA
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le festival du Chant du Gros au Noirmont (JU) a tiré le rideau sur sa 33e édition, qui restera comme «l’une des plus marquantes de son histoire». L’événement a rassemblé plus de 45'000 festivalières et festivaliers, annoncent samedi les organisateurs.

La manifestation s'est déroulée à guichets fermés pendant les trois jours. La programmation a tenu toutes ses promesses et aura réussi à «fédérer tous les publics», relève le communiqué.

Des shows spectaculaires

Jeudi, Soprano a livré un show spectaculaire mêlant pyrotechnie et acrobaties, tandis que Louis Bertignac a conquis le public par son énergie. Le concert de Manau a créé la surprise: l’affluence record a contraint plusieurs centaines de spectateurs à rester à l’extérieur.

A lire aussi
Affluence record aux Jardins musicaux
Plus de 16'400 personnes
Affluence record aux Jardins musicaux
Régulier, Lausanne s'impose au Tessin
Les highlights
Fribourg et Genève vainqueurs
Régulier, Lausanne s'impose au Tessin

Le lendemain, Axelle Red et Vitaa ont chacune séduit par leur authenticité, avant que Caravan Palace n’emporte le public dans son univers électro-swing. Les Gipsy Kings by Diego Baliardo ont apporté leur touche festive lors de l’apéritif du samedi, alors que Gazo et La Mano 1.9 ont rassemblé un public jeune et enthousiaste à la Scène Déménage.

Un nouvel aménagement apprécié

Le nouvel aménagement du site a visiblement plu au public. Nonante a enflammé l'assistance, Sahel a marqué les esprits par une distribution de roses et le Jurassien Nwar a confirmé le rôle du chapiteau comme tremplin pour les artistes émergents.

Cette édition a aussi été marquée par le mystère persistant autour des «Louis», monnaie propre au festival. Intense, électrisant, éclectique: c'est par ces trois mots que les organisateurs résument ce cru 2025.

Découvrez nos contenus sponsorisés
L’acteur Max Hubacher avec Faisal, collecteur de déchets. Ce travail lui apporte un petit salaire et beaucoup de reconnaissance dans le camp.
Présenté par
L’espoir naît dans les ordures
La CRS au Bangladesh
L’espoir naît dans les ordures
Du trekking avec des lamas au bonheur des sommets
Présenté par
Du trekking avec des lamas au bonheur des sommets
Entre le lac de Thoune, le lac de Brienz et les imposantes montagnes
Du trekking avec des lamas au bonheur des sommets
Comment les femmes maîtrisent de nouvelles étapes de vie
Présenté par
Conséquences financières
Comment les femmes maîtrisent de nouvelles étapes de vie
Les grands vins brillent aussi en petites bouteilles
Présenté par
Les grands vins brillent aussi en petites bouteilles
Mini bouteilles, vrai plaisir
Pourquoi les petites bouteilles ont le vent en poupe
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus