Régulier, Lausanne s'impose au Tessin

Après leur festival contre Fribourg, les Vaudois ont décroché une bonne victoire à Ambri, tout en réussissant un blanchissage. Les hommes de Geoff Ward s'imposent pour la première fois de la saison. À domicile, Zoug a été surpris par Langnau.

Lausanne et Austin Czarnik (n°27) se sont imposés au terme d'un match complet au Tessin. Photo: keystone-sda.ch

Ambri - Lausanne 0-3

2:49 Ambri - Lausanne: Une victoire bien construite pour Lausanne

En Léventine, les Vaudois ont été bien payés lors du tiers initial. Ainsi à la 16e, Czarnik a pu s'y reprendre à deux fois pour battre Gilles Senn et alors que les joueurs de Geoff Ward n'avaient pas proposé un jeu très convaincant avant cela.

La partie s'est équilibrée au cours de la période médiane, mais ce sont bien les Lions qui ont doublé la mise en power-play à la 35e. Rochette a tiré au but et Senn a été trop léger sur cet envoi.

Dans les rangs lausannois, c'est le box-play qui s'est mis en évidence avec quatre pénalités tuées. Le LHC réalise un week-end plein avec six points. Titularisé devant la cage, Kevin Pasche a signé un premier blanchissage.

Fribourg - Bienne 4-0

2:49 Fribourg - Bienne: Appliqué, Fribourg surclasse Bienne

L'air de sa patinoire a fait du bien à Gottéron, 24 heures après avoir été battu à Lausanne. La réception de Bienne a offert aux Dragons une occasion de marquer trois points avec un succès 4-0.

L'action de la soirée fut assurément le 2-0 des Fribourgeois (45e). Sur une pénalité différée à l'encontre de Simon Seiler, le gardien de Bienne Luis Janett est sorti de son but pour permettre à un sixième joueur de champ de monter sur la glace. Sauf que les Seelandais se sont mélangé les crayons en phase offensive et ont réussi à envoyer le puck dans leur cage déserte.

Avant ce but gag, c'est l'éternel Julien Sprunger qui avait ouvert le score à la 6e. Le but de la sécurité est lui tombé à la 48e de la crosse de Sandro Schmid, avant un nouveau doublé de Sprunger

Pas de souci pour Zurich qui continue son début de saison parfait avec une troisième victoire de rang. Les Lions ont dominé Lugano 5-1.

Genève - Kloten 4-2

3:01 Genève - Kloten: Grâce à Tim Bozon, Genève bat Kloten

A Genève, on aime les fins de match à suspense. Après une victoire contre Ajoie qui a mis du temps à se dessiner mardi dernier (5-3), les Aigles ont un peu vécu la même chose face à Kloten. Là aussi, les joueurs de Yorick Treille l'ont emporté avec deux buts d'écart (4-2) avec un but dans la cage vide.

La légion finlandaise s'est de nouveau signalée avec un but de Manninen et un autre de Granlund. Mais la réussite la plus importante fut sans nul doute celle de Tim Bozon pour le 2-1 (33e). Non seulement parce qu'il a permis aux Genevois de reprendre les devants, mais surtout pour avoir répondu de la plus belle des manières à une banderole de certains fans grenat qui ont fait savoir avant la rencontre à l'ancien attaquant du LHC qu'il n'était visiblement pas le bienvenu aux Vernets. L'attaquant franco-suisse a fait un deuxième pied de nez en inscrivant le 4-2.

Rapperswil - Berne 2-1

3:57 Rapperwsil-Berne: Rapperswil se reprend face à Berne

Surpris d'entrée par Yakovenko, les St-Gallois se sont repris en égalisant par Rask avant d'égaliser par Lammer, le tout dans le premier tiers-temps. Malgré deux power-plays pour Rapperswil et un pour Berne, la rencontre s'est terminée sur ce score. Les Lakers se sont visiblement bien remis de leur débâcle d'hier soir à Kloten. De leur côté, les Bernois n'ont récolté que deux petits points pour le moment.

Zurich - Lugano 5-1

4:13 Zurich - Lugano: À domicile, Zurich continue sur sa lancée

Sans surprise, le "Z" a maitrisé la rencontre de bout en bout. Après une ouverture du score de Jesper Froden (en infériorité) puis l'égalisation de Simion pour les Luganais, les Zurichois ont largement pris les devants avec des réussites d'Hollenstein, Balcers, Baltisberger (en power-play) puis Denis Malgin. Les Lions sont la seule équipe à avoir remporté ses trois premiers matchs, alors que Lugano n'a qu'un petit point.

Zoug - Langnau 3-4 ap

4:29 Zoug - Langnau: En prolongations, Langnau punit Zoug

Principal outsider cette saison, Zoug a réussi le premier tiers parfait avec le doublé de Kubalik et le but de Sklenicka. Menés 3-0 après douze minutes et probablement piqués dans leur égo, les Tigres sont revenus au score par Pesonen, Maenalanen puis Rohrbach, avant de s'imposer en prolongations. La pénalité de match de Tatar à la 62e minute a offert cinq minutes de power-play aux Bernois, dont Harri Pesonen a parfaitement profité. Il s'agit de la première défaite de la saison pour Zoug, alors que Langnau en est à son deuxième succès de rang.



