L'armée et la police thurgovienne sont intervenues dans un parc équestre d'Egnach (TG) pour rechercher des échantillons biologiques potentiellement dangereux. L'opération visait à vérifier le confinement d'échantillons pouvant notamment causer diarrhées et pneumonies.

Des spécialistes de l'armée et la police thurgovienne sont intervenus mercredi soir à Egnach (TG). Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

Des spécialistes de l'armée et la police thurgovienne sont intervenus mercredi soir à Egnach (TG). Cette opération préventive visait à sécuriser des échantillons biologiques que l'armée avait utilisés dans le cadre d'un exercice. Ces échantillons contiennent des substances qui peuvent provoquer des diarrhées et des pneumonies en cas de contact étroit, a indiqué l'armée dans un communiqué.

Pour l'heure, elle n'a pas connaissance de personnes malades, a précisé son porte-parole Mathias Volken à Keystone-ATS. L'intervention était encore en cours vers 20h au parc équestre d'Egnach, a-t-il précisé.

Un véhicule examiné

Les spécialistes du détachement d'engagement NBC (défense nucléaire, biologique et chimique) de l'armée devaient notamment vérifier si le réfrigérateur du parc équestre dans lequel se trouvent les échantillons était fermé à clé et si les échantillons sont restés scellés. L'armée examine également un véhicule et les membres du bataillon de défense NBC 10 qui terminent cette semaine leur cours de répétition.

Selon le communiqué, il est possible qu'un appareil de radiographie mobile ait été utilisé de manière inappropriée, ce qui pourrait entraîner une irradiation à proximité immédiate à l'intérieur du véhicule. Les échantillons récupérés seront transportés au centre de compétence NBC-DEMUNEX de Spiez (BE) pour être analysés et éliminés.

Les personnes qui se sont rendues au parc équestre au cours des deux dernières semaines et qui ne se sentent pas bien doivent sont appelées à prendre contact avec leur médecin ou avec un hôpital.