Les pompiers ont dû évacuer une personne bloquée par les flammes dans l'immeuble. (Image d'illustration)

ATS Agence télégraphique suisse

Deux personnes ont été gravement blessées dans l'incendie samedi soir vers 20h d'un appartement au rez-de-chaussée à Zurich. Deux autres ont été plus légèrement blessées. Les pompiers ont sauvé une personne des appartements supérieurs à l'aide d'une échelle pivotante.

Une personne bloquée en haut

A l'arrivée des pompiers, des ambulanciers et de la police municipale sur le lieu de l'incendie, l'appartement était entièrement en feu et une épaisse fumée noire s'élevait, ont indiqué samedi les services de secours zurichois. Une personne se trouvant dans les étages supérieurs n'a pas pu s'échapper par la cage d'escalier en raison de la fumée. Les pompiers ont pu la mettre en sécurité.

D'autres habitants de l'immeuble ont réussi à se sauver à l'extérieur avant l'arrivée des secours. Les pompiers ont fouillé le bâtiment à l'aide d'appareils respiratoires et se sont assurés que personne ne se trouvait à l'intérieur.

Un chat sauvé des flammes

Sur place, les services sanitaires ont pris en charge quatre personnes. Trois d'entre elles étaient intoxiquées par la fumée et une avait les mains brûlées. Les services de secours ont administré de l'oxygène à un chat et l'ont confié à l'hôpital vétérinaire.

En soirée, les pompiers ont procédé à des mesures du taux de monoxyde de carbone et les habitants ont pu réintégrer le bâtiment, à l'exception de l'appartement du rez-de-chaussée, qui est inhabitable. Les spécialistes de la police municipale et de la police cantonale sont en train de déterminer les causes de l'incendie.