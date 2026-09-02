DE
FR

Drame près de Davos
Un jeune homme de 18 ans meurt dans un accident aux Grisons

Un jeune homme de 18 ans, blessé samedi dans une collision entre un trois roues et une moto aux Grisons, est décédé mardi. L'accident, survenu près de Davos, a fait deux morts et une blessée grave.
Publié: 16:55 heures
Un jeune homme de 18 ans, blessé samedi dans une collision, est décédé mardi. (Image d'illustration)
Photo: KEYSTONE
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Un jeune homme de 18 ans, grièvement blessé samedi aux Grisons dans une collision entre un trois roues et une moto, est décédé mardi à l'hôpital. Il était le passager du trois roues dont le pilote du même âge est mort sur les lieux de l'accident.

La police cantonale a annoncé mercredi le décès de ce dernier. La collision était survenue dans l'après-midi sur la route du col de la Flüela, près de Davos (GR). Âgée de 55 ans, la motocycliste impliquée a été grièvement blessée. Quelques heures plus tôt, un autre motard, âgé de 70 ans, avait perdu la vie sur la même route en chutant.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Les meilleurs vins peu alcoolisés
Présenté par
Les meilleurs vins peu alcoolisés
Parfaits pour les douces soirées de l'été indien
Les meilleurs vins peu alcoolisés
Quels sont les arguments en faveur des voitures d’occasion?
Présenté par
Quels sont les arguments en faveur des voitures d’occasion?
Une catégorie sous-estimée
Quels sont les arguments en faveur des voitures d’occasion?
Contre le stress au bureau, les conseils de l’experte d’Helsana
Présenté par
Contre le stress au bureau, les conseils de l’experte d’Helsana
Des e-mails le dimanche soir?
Pourquoi les managers d’Helsana devraient y renoncer
Economisez en changeant d'abonnement
Présenté par
Economisez en changeant d'abonnement
Hausse des prix de la téléphonie mobile
Economisez en changeant d'abonnement
Articles les plus lus
    Articles les plus lus