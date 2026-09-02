Un jeune homme de 18 ans meurt dans un accident aux Grisons

ATS Agence télégraphique suisse
Un jeune homme de 18 ans, grièvement blessé samedi aux Grisons dans une collision entre un trois roues et une moto, est décédé mardi à l'hôpital. Il était le passager du trois roues dont le pilote du même âge est mort sur les lieux de l'accident.
La police cantonale a annoncé mercredi le décès de ce dernier. La collision était survenue dans l'après-midi sur la route du col de la Flüela, près de Davos (GR). Âgée de 55 ans, la motocycliste impliquée a été grièvement blessée. Quelques heures plus tôt, un autre motard, âgé de 70 ans, avait perdu la vie sur la même route en chutant.
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