Dans les Grisons, les chasseurs pourront tirer les louveteaux pendant la chasse haute (Illustration). Photo: KEYSTONE

La canicule frappe toujours la Suisse. N'oubliez pas de vous hydrater régulièrement lors de ces périodes de forte chaleur. Du côté de l'info, Blick, avec l'aide de l'ATS, vous propose un florilège des infos suisses qui vont compter ce mardi 1er juillet.

1 Les louveteaux dans le viseur des chasseurs

Cet automne, les titulaires d’un permis de chasse seront autorisés à tirer sur des louveteaux pendant la chasse haute dans le canton des Grisons, rapporte la «Südostschweiz». «La condition reste qu'une soirée de formation ait été suivie», précise Arno Puorger de l’office cantonal de la chasse des Grisons. Les personnes qui ont déjà suivi une instruction par le passé ne sont pas tenues de participer à une autre séance de formation. L’office de la chasse accorde davantage de compétences aux chasseurs, car la collaboration avec eux a jusqu’ici bien fonctionné. Les jeunes animaux peuvent toutefois être abattus uniquement lorsqu’il a été prouvé qu’une meute compte plus d’un louveteau.

2 Le défi sécuritaire de la présence d'Israël

La présence de l'équipe d'Israël à la Coupe du monde U19 à Lausanne pose un défi sécuritaire. La police cantonale vaudoise confirme à «20 minutes» qu’un dispositif spécifique a été mis en place. Giancarlo Sergi, président du comité d'organisation, assure que la sécurité est renforcée sur tous les sites alors que les entraînements ont lieu à huis clos. Il souligne la discrétion de la délégation israélienne, qui évite d’exposer les symboles nationaux dans la rue pour ne pas provoquer de tensions supplémentaires. Le début de la compétition a été marqué par le forfait de la Jordanie, qui a refusé d’affronter Israël dimanche, tandis que des manifestants pro-palestiniens ont tenté d'empêcher la tenue du match Suisse-Israël, samedi, nécessitant l'intervention de la police.

3 La polémique des F-35 n'en finit pas

Dans le cadre de l'acquisition des avions de chasse F-35, des dépassements de coûts pouvant aller jusqu'à deux milliards de francs ont à craindre, relate Blick. Si le prix d’achat des 36 appareils s’avérait effectivement plus élevé que prévu, leur coût total pourrait atteindre près de 8 milliards de francs, au lieu des quelque 6 milliards initialement annoncés. Cela s’explique, d’une part, par le fait que les F-35 seraient livrés pratiquement sans armement, comme l'a révélé dimanche le «SonntagsBlick». D’autre part, les appareils doivent être modernisés peu après leur livraison. La Confédération a annoncé la semaine dernière que les Etats-Unis pourraient réclamer jusqu’à 1,3 milliard de francs supplémentaires.

4 Saint-Imier mise sur le solaire et la biodiversité en montagne

Une table photovoltaïque test a été érigée aux Eloyes, dans le Jura Bernois, alors que la population de Saint-Imier a voté l’extension du parc photovoltaïque de Mont-Soleil et validé l'installation future de 400 tables. «Notre vision consiste à faire de nos terres un espace pilote où se conjuguent agriculture durable, transition énergétique et régénération écologique faisant la part belle à la biodiversité. L'estivage doit pouvoir y perdurer, mais dans des conditions repensées et adaptées au 21e siècle», déclare au «Journal du Jura» Serge Terraz, président de la Bourgeoisie de Saint-Imier, propriétaire du terrain. La table test servira ainsi aussi à étudier l’impact de ce type d'installations sur les animaux, les sols, les herbages et la biodiversité.

5 KKS rencontre Macron

La présidente de la Confédération, Karin Keller-Sutter, se rend ce mardi à Paris pour y rencontrer son homologue français Emmanuel Macron. Les discussions avec le président français porteront principalement sur la situation géopolitique actuelle et les questions de sécurité, selon le communiqué diffusé par le département de Karin Keller-Sutter, la semaine dernière. D’autres sujets seront également abordés, notamment les relations bilatérales entre la Suisse et la France, la politique européenne ainsi que la compétitivité. La Suisse et la France entretiennent d’excellentes relations de voisinage. Aucun autre pays ne compte autant de Suisses de l’étranger que la France, avec 212'000 personnes. A l’inverse, 170'000 Français vivent en Suisse, ce qui représente également un record.