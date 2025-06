Clint Capela a signé un contrat de trois ans avec les Houston Rockets. Photo: Jason Allen

Grégory Beaud Journaliste Blick

Il y aura bel et bien trois Helvètes en NBA la saison prochaine, une première dans l’histoire. Après la draft de Yanic Konan Niederhäuser par les Los Angeles Clippers et la présence du Canado-Suisse Kyshawn George à Washington, Clint Capela poursuit lui aussi l’aventure. Le pivot genevois a paraphé un contrat de trois ans avec les Houston Rockets pour un montant total de 21,5 millions de dollars. «CC15» était arrivé en fin de contrat avec les Atlanta Hawks à l’issue de la saison dernière.

Clint Capela ne débarque pas en terre inconnue. Il avait en effet entamé sa longue carrière dans la plus prestigieuse ligue du monde au Texas. En 2014, les Houston Rockets avaient drafté le joueur intérieur en provenance de Chalon-sur-Saône, en France. De 2014 à 2020, l'ancien junior de Meyrin s’est imposé comme l’un des meilleurs pivots de la Ligue. Lors de la saison 2017-2018, son équipe avait même terminé en tête à l’Ouest et n’avait été éliminée qu’en finale de Conférence, face aux Golden State Warriors.

Grand gagnant de l’été

En 2020-2021, Clint Capela a été échangé par Houston aux Atlanta Hawks. En Géorgie, il a disputé quatre saisons et demie et n’a manqué les play-offs que lors des deux derniers exercices. L’hiver dernier, il nous confiait qu’il se verrait bien retourner au Texas en fin de carrière. C’est de là-bas que vient sa femme, avec qui il a eu un premier enfant récemment. Son souhait s’est finalement réalisé plus vite que prévu.

D’un point de vue personnel, la situation est idéale. Mais elle l’est aussi sur le plan sportif. Les Houston Rockets sont les grands gagnants de la pause estivale. Jeune équipe en devenir avec plusieurs talents bruts, la franchise texane a clairement passé la vitesse supérieure. Le 22 juin dernier, la nouvelle formation de Clint Capela a frappé fort en échangeant plusieurs joueurs pour s’attacher les services de Kevin Durant, la superstar en provenance des Phoenix Suns.

Quelques minutes avant de signer Clint Capela, Houston avait également chipé un joueur clé des Los Angeles Lakers, Dorian Finney-Smith. C’est donc dans une équipe résolument ambitieuse que Clint Capela va poursuivre sa carrière. À l’heure de son arrivée, Houston occupait la troisième place dans les classements des bookmakers. Seuls les champions en titre d’Oklahoma City et Cleveland avaient des cotes plus favorables. Mais nul doute qu’il faudra compter avec Houston la saison prochaine. Et donc avec Clint Capela.