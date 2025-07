1/7 De nombreux cantons sanctionnent le littering par des amendes. Photo: Keystone

Céline Zahno

Le Conseil fédéral veut s'attaquer aux pollueurs. Comme annoncé récemment, il devrait introduire une amende dans toutes la Suisse contre les déchets sauvages. Selon le type et la quantité de déchets, elle pourrait s'élever jusqu'à 300 francs.

Certains cantons interviennent déjà aujourd'hui et punissent ceux qui jettent ou laissent traîner des déchets. Mais cela s'avère souvent plus difficile que prévu, car pour pouvoir infliger une amende, la police doit prendre les contrevenants en flagrant délit. Or, le temps et le personnel manquent souvent pour effectuer des contrôles à grande échelle.

Combien de fois y parviennent-ils? Autant le dire tout de suite, au vu des nombreux mégots de cigarettes, bouteilles en PET et autres déchets qui traînent dans toute la Suisse, très peu d'amendes sont infligées. Toutefois, certains endroits sont plus assidus que d'autres. Blick s'est renseigné auprès des cantons et des villes. Et Genève est en tête!

Berne

Dans le canton de Berne, l'amende pour littering varie entre 80 et 300 francs. L'année dernière, 390 amendes y ont été infligées au total, ce qui a rapporté 35'600 francs au canton. La ville de Berne semble en revanche agir de manière moins conséquente. En 2024, seules quatre amendes ont été distribuées, ce qui correspond à des recettes de seulement 320 francs.

Schwytz

Le canton de Schwytz n'a pas été plus efficace que la ville de Berne: il a aussi distribué quatre amendes de 80 francs pour avoir jeté des petits déchets. Cela a donc rapporté 320 francs.

Thurgovie

Le Conseil d'Etat thurgovien a récemment augmenté les amendes pour littering. Depuis cette année, le jet d'un mégot de cigarette est passible d'une amende de 300 francs. On espère que cela aura un effet dissuasif. Auparavant, l'amende n'était que de 50 francs. Pour que les amendes aient un réel effet dissuasif, elles doivent être infligées, ce que le canton a réussi à faire dans 155 cas l'année dernière. Les personnes verbalisées devraient au moins renoncer à l'avenir au littering.

Saint-Gall

Le canton de Saint-Gall a infligé en 2024 un total de 47 amendes de 50 francs et 13 amendes de 200 francs. Ces chiffres ne tiennent pas compte des cas où l'amende n'a pas été payée dans le cadre de la procédure d'amende d'ordre et a entraîné une procédure pénale. Avec les amendes payées, le canton a encaissé près de 5000 francs. En 2024, la ville de Saint-Gall a distribué 15 amendes au total. Au premier semestre 2025, il y en avait déjà 16.

Glaris

Le canton de Glaris connaît lui aussi une amende pour littering. Mais selon la police cantonale, au maximum cinq à dix d'entre elles ont été distribuées l'année dernière, comme elle l'explique sur demande. La raison est simple: l'acte doit être observé directement par un fonctionnaire de police.

Bienne

Bienne semble suivre sa propre voie dans le traitement des contrevenants aux amendes. Sur demande, la ville fait savoir qu'en 2024, aucune amende n'a été délivrée pour cause de littering. Au lieu de cela, «on a toujours cherché à discuter avec les personnes, ce qui est souvent plus efficace à long terme».

Genève

Le canton de Genève détient probablement le record du nombre d'amendes pour littering. En 2024, 824 amendes de 100 francs y ont été distribuées pour des jets de cigarettes ou des chewing-gums par exemple. A cela s'ajoutent 128 amendes de 200 francs pour des déchets tels que des sacs, des bouteilles ou des canettes et 65 amendes de 300 francs pour avoir laissé traîner des sacs-poubelles. Au total, plus de 1000 infractions ont ainsi été sanctionnées.

Et pour le reste?

De nombreux autres cantons ne connaissent pas d'amendes pour littering, n'enregistrent pas séparément les infractions sanctionnées ou la compétence est souvent du ressort des différentes communes. Mais il est clair que même si la Confédération veut uniformiser le patchwork des amendes pour déchets, le prononcé de telles amendes ne sera sans doute pas simple à l'avenir non plus.