Le Tribunal fédéral a cassé vendredi un blâme infligé à la SRF par l'Autorité des plaintes. Selon les juges, la couverture médiatique des manifestations propalestiniennes dans les universités au printemps 2024 a parfaitement respecté le principe de pluralité.

Le TF donne raison à la SSR concernant sa couverture médiatique de Gaza

Le TF donne raison à la SSR concernant sa couverture médiatique de Gaza

Le Tribunal fédéral a annulé une décision de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision (AIEP) contre la télévision alémanique SRF. La couverture des manifestations pro-palestiniennes dans les universités américaines et suisses au printemps 2024 n'a pas violé le principe de pluralité.

Le TF a ainsi admis un recours de la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR), selon un arrêt publié vendredi. Le litige portait sur des reportages diffusés par la SRF entre le 14 février et le 14 mai 2024, notamment dans le «Tagesschau», «10 vor 10» et les «Sternstunden».

L'AIEP avait partiellement admis la plainte d'un particulier, l'avocat zurichois Emrah Erken. Elle estimait que SRF avait présenté les manifestations pro-palestiniennes de manière trop favorable et insuffisamment critique, sans assez faire état de «tendances antisémites» parmi les protestataires.

Le Tribunal fédéral est arrivé à une autre conclusion. Le principe de pluralité n'est violé que lorsque certaines opinions ou certains aspects pertinents d'un sujet sont systématiquement absents des programmes, relève-t-il.

Or, considérée dans son ensemble, la couverture de SRF avait bien évoqué, dans différents formats, les accusations d'antisémitisme et la présence de slogans problématiques. Ni le traitement du sujet, ni le choix des mots ou des images n'étaient contraires au droit.