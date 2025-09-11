DE
FR

Fraude à la taxe CO2
Un ex-employé de l'OFROU écope de 21 mois de prison avec sursis

Le Tribunal pénal fédéral a condamné un ex-fonctionnaire de l'OFROU à 21 mois de prison avec sursis dans le procès de la fraude à la taxe CO2.
Publié: 14:42 heures
|
Dernière mise à jour: 14:56 heures
Partager
Écouter
Le Tribunal pénal fédéral a rendu son verdict dans le procès de la fraude à la taxe CO2.
Photo: KEYSTONE
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

L'ex-employé de l'Office fédéral des routes écope d'une peine de 21 mois avec sursis dans le procès de la fraude à la taxe CO2. Le Tribunal pénal fédéral a prononcé des sanctions de 24 et 22 mois, également avec sursis, contre les deux importateurs.

A lire aussi
Une firme genevoise aurait fraudé le fisc à hauteur de 133 millions
Deux dirigeants soupçonnés
Une firme genevoise aurait caché 133 millions de francs au fisc
Le «mage de la finance» écope de 6 ans et 7 mois de prison
Coupable d'escroquerie
Lourde condamnation pour le «mage de la finance»

Les peines prononcées jeudi par la cour sont supérieures aux réquisitions du Ministère public de la Confédération (MPC). Celui-ci avait demandé 19 mois contre le collaborateur de l'Office fédéral des routes, 21 mois contre l'un des administrateurs de la société d'importation d'automobiles et 19 mois contre son fils.

Valeurs erronées inscrites

Outre la corruption, le tribunal a retenu des faux dans les titres répétés, l'escroquerie en matière de prestations et l'obtention de constatations fausses. Les trois accusés doivent répondre solidairement du dommage causé à la Confédération, soit 9 millions de francs.

Entre octobre 2014 et septembre 2017, l'ancien fonctionnaire a inscrit des valeurs erronées d'émissions de CO2 dans les systèmes de l'OFOU afin de réduire les taxes imposées aux deux importateurs.

Découvrez nos contenus sponsorisés
L’acteur Max Hubacher avec Faisal, collecteur de déchets. Ce travail lui apporte un petit salaire et beaucoup de reconnaissance dans le camp.
Présenté par
L’espoir naît dans les ordures
La CRS au Bangladesh
L’espoir naît dans les ordures
Du trekking avec des lamas au bonheur des sommets
Présenté par
Du trekking avec des lamas au bonheur des sommets
Entre le lac de Thoune, le lac de Brienz et les imposantes montagnes
Du trekking avec des lamas au bonheur des sommets
Comment les femmes maîtrisent de nouvelles étapes de vie
Présenté par
Conséquences financières
Comment les femmes maîtrisent de nouvelles étapes de vie
Les grands vins brillent aussi en petites bouteilles
Présenté par
Les grands vins brillent aussi en petites bouteilles
Mini bouteilles, vrai plaisir
Pourquoi les petites bouteilles ont le vent en poupe
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus