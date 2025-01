Jusqu'à 5000 militaires pour la sécurité du WEF à Davos

Le WEF mobilise les forces armées suisses à Davos. 5000 soldats seront déployés dès lundi pour sécuriser l'événement, protéger les infrastructures et surveiller l'espace aérien jusqu'au 30 janvier.

ATS Agence télégraphique suisse

Le gros des troupes chargées d'assurer la sécurité du Forum économique mondial (WEF) à Davos (GR) entre en service lundi. Jusqu'à 5000 militaires effectuent ce service d'appui jusqu'au 30 janvier. L'engagement de l'armée consiste à soutenir les autorités civiles chargées d'accomplir des tâches d'importance nationale ou internationale, a indiqué lundi le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS).

Une partie des militaires qui entrent en service lundi seront engagés du 20 au 24 janvier dans le canton des Grisons pour protéger d'importantes infrastructures. L'autre partie sera répartie dans l'ensemble du pays afin d'assurer la sauvegarde de la souveraineté de l'espace aérien, la logistique et l'aide au commandement.

Restrictions dans l'espace aérien

Les autorités civiles grisonnes sont responsables de l'engagement. La direction générale est assumée par Walter Schlegel, commandant de la police cantonale des Grisons. La conduite des forces d'intervention militaires est assurée par le commandant de corps Laurent Michaud.

L'espace aérien dans un rayon d'environ 46 km autour de Davos fait l'objet de restrictions le 17 janvier et du 20 au 25 janvier. Tous les vols sont soumis à autorisation. La police cantonale grisonne et l'armée informeront vendredi plus en détail sur les mesures de sécurité pour le WEF.