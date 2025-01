1/6 La Suisse devrait arrêter Benjamin Netanyahu s'il venait à Davos pour le WEF. Photo: imago/UPI Photo

Raphael Rauch

Visé par un mandat d'arrêt depuis le 20 mai, Benjamin Netanyahu pourrait se rendre au Forum économique mondial (WEF) de Davos, qui se déroulera du 20 au 24 janvier 2025. Si tel est le cas, la Suisse se trouverait face à un dilemme crucial. Devrait-elle se charger d'arrêter le Premier ministre israélien? Didier Pfirter, ancien diplomate de la DFAE, analyse la situation et compare le cas de Netanyahu à ceux de Vladimir Poutine et de Bachar al-Assad.

Didier Pfirter, la Cour pénale internationale (CPI) de La Haye a émis un mandat d'arrêt contre le chef du gouvernement israélien Benjamin Netanyahu. La Suisse doit-elle l'arrêter s'il vient au Forum économique mondial de Davos?

Oui, la Suisse devrait arrêter Netanyahu. Comme tous les Etats parties, la Suisse s'est engagée à exécuter sans condition les mandats d'arrêt de la CPI. Il ne nous appartient pas de juger si la décision de la Cour est justifiée ou non. Mais votre question est hypothétique: Netanyahu se gardera bien de se rendre en Suisse sans avoir l'assurance qu'il ne sera pas arrêté.

L'Office fédéral de la justice dit que seul le Conseil fédéral peut lever l'immunité d'un chef de gouvernement.

C'est vrai selon le droit national, mais le Conseil fédéral violerait le traité s'il ne levait pas l'immunité. Si c'est justement la Suisse qui viole ses obligations, ce serait désastreux.

« En tant qu'État dépositaire de ces conventions, la Suisse a une responsabilité particulière à cet égard »

Pourquoi?

Car la Suisse a joué un rôle particulier dans l'élaboration du statut de la CPI. La liste des crimes établie est basée sur les Conventions de Genève et sert à les respecter. En tant qu'État dépositaire de ces conventions, la Suisse a une responsabilité particulière à cet égard. Lorsque j'ai participé à l'élaboration du statut de la CPI dans les années 1990 en tant que représentant de la Suisse, j'ai reçu des instructions pour veiller à ce que ce statut ne soit pas en retrait par rapport aux Conventions de Genève et qu'il traite tout le monde de la même manière.

« Les Etats africains se sont longtemps plaints du fait que pratiquement seuls des Africains se sont retrouvés sur le banc des accusés de la Cour pénale »

Vous êtes membre du Parti libéral-radical (PLR). Votre parti met précisément en garde contre une politisation de la CPI.

Jusqu'à présent, ce sont surtout les accusés qui ont formulé ce reproche – du président du Soudan à Poutine. L'Union européenne (UE) et la Suisse s'y sont toujours opposées. Il y aurait politisation si nous ne percevions plus nos obligations que de manière sélective, en fonction de la proximité politique qu'aurait un accusé avec nous. Les Etats africains se sont longtemps plaints du fait que pratiquement seuls des Africains se sont retrouvés sur le banc des accusés de la CPI.

Pourquoi l'idée selon laquelle Israël se défend contre des «terroristes« n'est pas pertinente dans ce cas?

Les agresseurs et les défenseurs doivent respecter les Conventions de Genève de la même manière. L'objectif est de protéger la population civile. Celle-ci ne doit pas être punie pour la terreur du Hamas, et Israël doit la protéger.

Il semble que le Hamas puisse faire ce qu'il veut, tandis qu'Israël doit s'en tenir au droit international. Comment expliquer cela?

Non, ce n'est pas correct. Les dirigeants du Hamas ont également été inculpés, mais depuis, ils ont presque tous été tués par Israël.

Le cas de la Syrie interroge aussi. Le meurtrier de masse Bachar al-Assad n'est pas appelé à rendre des comptes dans son exil moscovite.

La Russie et la Syrie n'ayant pas accepté le traité de Rome qui régit la CPI, celle-ci n'est pas compétente pour les crimes de guerre commis sur leur territoire. Cela vaut également pour Israël, les Etats-Unis, la Chine et l'Inde. Mais la CPI a compétence dans les territoires palestiniens et en Ukraine, c'est pourquoi elle peut inculper Netanyahu et Poutine.

Il n'arrivera donc rien à Assad et Poutine, et le monde assiste à cela.

Oui, c'est très dérangeant, mais cela correspond à la «Realpolitik». Si nous voulions attendre que le monde soit parfait, rien ne changerait jamais de manière positive.

Parlons d'un autre chapitre de votre carrière: vous avez été le premier diplomate du DFAE à entretenir des contacts officiels avec le Hamas. Est-ce que cela vous a permis de les valoriser?

Non, nous avons évité tout ce qui aurait pu être exploité par le Hamas. Nos contacts ont toujours été strictement confidentiels. Outre le Hamas, cela a été respecté par Israël, les États-Unis et l'UE, qui étaient au courant. L'objectif de nos contacts avec le Hamas était de l'amener à renoncer à la terreur et à accepter une solution à deux États.

« En interdisant le Hamas, nous avons rompu avec notre position de longue date selon laquelle nous interdisons et combattons les actes et non les organisations »

Regrettez-vous que le Parlement ait désormais interdit le Hamas et donc de tels contacts?

Jusqu'à présent, la Suisse a toujours entretenu des contacts basés sur la réalité et non sur la morale. En parlant avec tous les acteurs concernés, elle a pu faire avancer les choses. En interdisant le Hamas, nous avons rompu avec notre position de longue date selon laquelle nous interdisons et combattons les actes et non les organisations. Désormais, nous serons sous pression pour interdire également d'autres organisations, comme le PKK kurde, et nous aurons des difficultés à argumenter si nous ne le faisons pas.

Mais après l'attaque du Hamas du 7 octobre 2023, la Suisse doit tout de même donner un signal contre le Hamas...

Il y a 30 ans, j'aurais souhaité une politique étrangère suisse qui condamne davantage. Entre-temps, l'expérience m'a appris qu'en tant que petit Etat, on n'obtient aucun résultat si l'on hurle avec les loups. Mais en tant que pays neutre, qui se tient à l'écart, parle avec tout le monde et construit des ponts, la Suisse a pu contribuer à faire diminuer la violence et à rendre le monde un peu meilleur. Nous avons ainsi eu un rôle bien plus important que ne l'exige notre taille.

« Beaucoup de politiciens actuels réagissent trop fortement en fonction de l'humeur du moment »

Vous êtes à la retraite depuis cinq mois et pouvez parler librement. Qu'est-ce qui vous dérange le plus dans la politique étrangère suisse actuelle?

Une vision à court terme et un manque de conscience historique. Beaucoup de politiciens actuels réagissent trop fortement en fonction de l'humeur du moment, et ne réalisent pas ce que leurs décisions signifient pour l'avenir de notre pays. Notre ministre des Affaires étrangères (ndlr: Ignazio Cassis) a récemment déclaré lors de la conférence de presse sur l'initiative sur la neutralité que la neutralité devait être définie différemment selon les circonstances. Je trouve cela dangereux, car toute la réputation de la Suisse repose sur la prévisibilité et la fiabilité. Si nous perdons notre crédibilité, nous ne serons plus qu'un petit Etat comme les autres et, au lieu d'être un phare, nous ne serons plus qu'un petit drapeau dans le vent.