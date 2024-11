La Fondation Barry à Martigny célèbre la naissance de sept chiots Saint-Bernard. Suivez leur évolution en ligne via une webcam malgré la fermeture temporaire de Barryland.

1/5 Photo: www.fondation-barry.ch

ATS Agence télégraphique suisse

Sept nouveaux chiots Saint-Bernard - quatre mâles et trois femelles - sont nés la semaine dernière à la Fondation Barry à Martigny (VS). Leurs parents sont la chienne à poil court «Finesse du Grand St. Bernard», qui fêtera ses 4 ans le 1er décembre, et le mâle à poil long «Elias du Grand St. Bernard.»

Les chiots sont «en parfaite santé», annonce mardi la Fondation Barry dans un communiqué. Elle précise que les chiots auront tous un pedigree et porteront des noms commençant par la lettre U.

Les responsables de l'élevage relèvent que la jeune maman est elle-même née à la Fondation Barry, où elle a été socialisée et formée. Quant au père, il est aussi né dans l'élevage, mais vit actuellement en Belgique.

Barryland est actuellement fermé en vue des travaux liés à la réalisation du parc thématique Barryland, qui ouvrira ses portes l'été prochain. L'évolution des chiots peut néanmoins être suivie en ligne, via la webcam installée par la fondation (www.fondation-barry.ch).