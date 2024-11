1/2 Adoré par certains, détesté par d'autres, le message vocal devrait bientôt pouvoir être converti en texte. Photo: Shutterstock

Tobias Bolzern

«Heeeey! Euuuuuh, je voulais juste te dire queeeeeeee...». Ainsi commencent de nombreux messages vocaux sur Whatsapp. Si vous cauchemardez rien qu'en voyant le symbole de lecture en ouvrant votre messagerie, sachez que vous n'êtes pas seul. Selon un sondage de l'association professionnelle Bitkom, 61% des personnes interrogées préfèrent les messages écrits aux messages audio.

Mais les messages vocaux ont aussi leurs fans. 41% des utilisateurs de téléphones portables les envoient volontiers et chez les 16-29 ans, ce chiffre atteint même 53%. Cela dit, les longs monologues ponctués «euuuuuh» et d'hésitations se heurtent toutefois à une certaine résistance. Le seuil de douleur se situerait à environ 1,5 minute.

Du texte au lieu d'un message audio

Whatsapp veut désormais s'attaquer à ce problème. Meta, le développeur de la messagerie, prévoit de convertir à l'avenir les messages vocaux en texte simplement en appuyant sur un bouton. Cette fonction devrait permettre aux utilisateurs d'avoir plus de contrôle sans pour autant fâcher qui que ce soit.

Les transcriptions sont créées directement sur le smartphone. «Cela signifie que personne d'autre, pas même Whatsapp, ne peut écouter ou lire vos messages personnels», explique Meta dans un billet de blog. La fonction sera lancée dans le monde entier dans les semaines à venir.

Pas de français sur Android

Pour l'activer, il faut aller dans Paramètres > Chats > Transcriptions des messages vocaux. On y choisit également la langue de la transcription. Pour lire un message vocal sous forme de texte, il suffit d'appuyer plus longtemps dessus et de taper ensuite sur «Transcrire», explique Meta. Les expéditeurs des messages audio ne peuvent pas voir la transcription.

Il peut toutefois arriver que des erreurs se produisent, explique Whatsapp. Par exemple, lorsque les mots sont mal reconnus en raison du bruit de fond ou lorsque la langue ne correspond pas aux paramètres.

Les langues prises en charge dépendent du système. Android ne peut actuellement convertir en texte que l'anglais, le portugais, l'espagnol et le russe. Sur les iPhones, il y a beaucoup plus de langues, dont le français, l'anglais, l'espagnol, l'italien et l'allemand.