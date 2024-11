Whatsapp ne fonctionnera plus sur de nombreux feature phones fonctionnant sous le système KaiOS à partir de février 2025. Photo: AFP 1/2

Tobias Bolzern

Whatsapp supprime le support de KaiOS en 2025 et cela pose des problèmes à des millions d'utilisateurs dans le monde. Le système d'exploitation, basé sur Firefox OS, a été spécialement conçu pour les téléphones mobiles basiques, c'est-à-dire limités à des fonctions de base, comme les appels, l’envoi et la réception de SMS.

Parmi les appareils KaiOS les plus connus figure la réédition du Nokia 8110, également connu sous le nom de «Banana-Phone» en raison de sa forme incurvée et de sa couleur jaune. L'original a atteint un statut culte en 1999 avec son apparition dans le film de science-fiction «Matrix». Au total, plus de 70 modèles différents de ces téléphones mobiles basiques sont concernés par l'arrêt de Whatsapp, dont des appareils comme le Nokia 2760 Flip ou l'Alcatel Go Flip.

Tout s'arrête en 2025

Les changements interviendront en deux temps: Depuis juin déjà, les utilisateurs ne peuvent plus créer de nouveau compte Whatsapp sous KaiOS. En février 2025, l'étape finale sera franchie: Meta, c'est-à-dire la maison mère de Whatsapp, arrêtera complètement le support. Les personnes concernées ont alors le choix entre changer d'appareil, utiliser des messageries alternatives ou renoncer à Whatsapp.

La messagerie verte relève régulièrement les exigences minimales pour l'utilisation de son application. Un exemple: depuis octobre 2023, la messagerie ne fonctionne plus sur Android 4.1, même les anciens appareils haut de gamme comme le Samsung Galaxy S3 sont passés à la trappe. Sous nos latitudes, cela ne devrait toutefois plus concerner grand monde, le Galaxy S3 ayant déjà plus de douze ans.

Il en va autrement du «Banana-Phone», sorti en 2018, car cet appareil culte a trouvé des fans dans notre pays. Mais c'est en Afrique et en Inde que KaiOS a le plus d'importance. Fait remarquable: en Inde, le système d'exploitation a même dépassé l'iOS d'Apple en termes de parts de marché en 2019.