1/5 Les marchés des actions sont actuellement marqués par de grandes incertitudes. Photo: keystone-sda.ch

Michael Hotz

L'ambiance sur les marchés financiers mondiaux est depuis peu marquée par l'incertitude. La raison? Le président américain Donald Trump et ses tergiversations sur les droits de douane. Depuis l'annonce de ces nouvelles mesures, les bourses du monde entier connaissent des corrections de cours parfois importantes.

L'important indice boursier S&P 500, qui comprend les 500 principales entreprises américaines cotées en bourse, a récemment connu ce que l'on appelle une «croix de la mort» pour la première fois depuis plus de trois ans. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement?

Qu'est-ce que la «croix de la mort»?

La «croix de la mort» se produit lorsque la moyenne mobile des 50 derniers jours du cours d'une action ou d'un indice boursier tombe en dessous de la valeur de la moyenne mobile des 200 derniers jours. La ligne des 50 jours croise alors la ligne des 200 jours de haut en bas, c'est-à-dire que les deux lignes se croisent lorsqu'elles sont représentées sur un graphique. Le S&P 500 a connu cet événement plutôt rare en début de semaine dernière. La dernière fois que l'indice large a connu un croisement de ce type remonte à mars 2022.

Lorsque la ligne des 50 jours repasse au-dessus de la ligne des 200 jours, on parle de «croix d'or». Cette dernière est considérée comme un signal positif.

Qu'est-ce que cela signifie?

Une «croix de la mort» est généralement interprétée comme un signal de vente. Elle indique que le S&P 500 a moins bien évolué à court terme qu'à long terme. Les pessimistes y voient un signe que le marché boursier américain se trouve dans une spirale baissière. Il existe quelques exemples historiques dans lesquels une «croix de la mort» a été suivie par de graves chutes boursières. Par exemple après le Krach boursier de 1929, après l'éclatement de la bulle dotcom en 2000 et lors de la crise financière de 2008.

Ce phénomène n'est toutefois pas un oracle fiable pour l'avenir du marché, car il s'agit d'un indicateur dit retardé. En d'autres termes, il n'est qu'un reflet de l'évolution de l'indice dans le passé et ne contient aucun paramètre de prévision. Dans une analyse, le centre de gestion de fortune VZ écrit: «Dans environ deux tiers des cas, le S&P 500 était plus élevé un an après une 'croix de la mort', en moyenne de 6,3%.»

Quelle est la situation de l'indice directeur suisse?

Le Swiss Market Index (SMI) a connu lui aussi ce phénomène. Mais à l'heure actuelle, l'indice directeur suisse en est encore loin. Un coup d'œil sur les dix dernières années montre toutefois que des phénomènes de ce type se sont produits à plusieurs reprises, la dernière fois à la mi-décembre 2024.

Que dois-je faire en tant qu'investisseur?

Une «croix de la mort» peut aussi bien être le signe avant-coureur d'un marché baissier structurel que le résultat d'une correction de cours liée à un événement. On parle de marché baissier lorsqu'il y a des baisses de cours importantes et prolongées. La crise financière de 2008 en est un exemple. Les corrections de cours sont en revanche des réactions boursières négatives, par exemple à des décisions politiques. Les pertes sont moins importantes. Et la baisse dure moins longtemps. Le krach boursier de l'été dernier au Japon en est un exemple.

Dans son analyse, le centre de gestion de fortune VZ s'attend plutôt à des corrections de cours pour la «croix de la mort» actuelle, mais il met en même temps en garde: «Des facteurs de pression supplémentaires tels que les craintes de récession ou les erreurs de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine pourraient encore aggraver la situation du marché.» Selon ce dernier, «la direction que prendra le marché dépendra en grande partie de l'évolution politique et économique à venir». Dans ce contexte, il ne faut jamais oublier la règle boursière sans doute la plus importante: Lorsqu'on investit en actions, il est bon de ne pas céder à la panique.