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Pas de blessés
Un incendie ravage une scierie centenaire lucernoise

Un incendie spectaculaire a ravagé une scierie centenaire à Urswil (LU) dans la nuit du 28 au 29 août. Les 130 pompiers mobilisés ont maîtrisé les flammes au matin, évitant tout blessé.
Publié: il y a 50 minutes
Les flammes étaient visibles loin à la ronde.
Photo: Lecteur reporter
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ATS Agence télégraphique suisse

Un important incendie s'est déclaré dans la nuit de vendredi à samedi dans une scierie à Urswil (LU), près d'Emmenbrücke. Les quelque 130 pompiers mobilisés ont réussi à maîtriser le sinistre au matin. Il n'y a pas eu de blessés.

L'alerte a été lancée vendredi soir vers 22h30. Quand les premiers pompiers sont arrivés sur place, une partie de la scierie était déjà complètement embrasée. Les opérations se sont alors concentrées sur la protection des bâtiments voisins, a indiqué samedi le commandant des pompiers Christian Gretener.

Le feu a été vu loin à la ronde. Selon le site internet de l’entreprise, la scierie concernée existe depuis 150 ans et emploie 16 personnes.

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