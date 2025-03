1/4 Après l'élection de Martin Pfister, le nouveau Conseil fédéral est toujours moins diversifié. Photo: keystone-sda.ch

Deborah Bischof

Le Conseil fédéral est supposé représenter le pays tout entier. Pourtant, de nombreux groupes de population en sont absents. Avec l'élection de Martin Pfister en remplacement de Viola Amherd, l'exécutif sera encore plus masculin.

Officiellement, il n'existe pas de directive sur la répartition des sexes ou des autres groupes de population. Il faut simplement veiller à ce que toutes les «régions et langues du pays soient équitablement représentées», comme le stipule la Constitution fédérale. Si les langues semblent équitablement réparties, de nombreux groupes sont clairement sous-représentés, voire manquants. Petit tour d'horizon.

1 Les femmes

A l'avenir, cinq des sept membres du Conseil fédéral seront des hommes. Avec un peu plus de 50% de la population, les femmes devraient occuper au moins trois sièges, voire quatre. Si l'on considère l'ensemble de l'histoire du gouvernement, le rapport est encore plus déséquilibré: depuis l'élection d'Elisabeth Kopp comme première conseillère fédérale en 1984, seules 10 femmes ont gouverné notre pays, contre 113 hommes.

2 Les villes et les agglomérations

En Suisse, 49% des personnes vivent dans des villes. Si l'on prend en compte l'ensemble des agglomérations, cela représente même 74% de la population. En revanche, parmi les membres du Conseil fédéral, seules Karin Keller-Sutter, originaire de la ville saint-galloise de Wil et Beat Jans, qui vient de Bâle, vivent en milieu urbain. Tous les autres viennent de communes rurales. Avec Martin Pfister, un représentant d'un canton plus urbain, en l'occurrence Zoug, fait son entrée au gouvernement. Le nouvel élu est lui-même originaire de la grande commune de Baar.

3 Les jeunes

Le plus jeune conseiller fédéral a 57 ans, le plus âgé 65, ce qui porte la moyenne d'âge à 61 ans. Le manque de jeunes au sein de l'Exécutif est régulièrement critiquée, notamment par les jeunesses des partis, comme ce fut le cas dernièrement lorsque le Centre a annoncé son ticket. A 61 ans, Martin Pfister a soufflé autant de bougies que ses collègues Elisabeth Baume-Schneider et Karin Keller-Sutter.

4 Les personnes issues de l'immigration

Selon l'Office fédéral de la statistique, environ 40% des Suisses étaient issus de l'immigration en 2023. Jusqu'à présent, ce groupe de population n'a pratiquement jamais été représenté au sein du gouvernement national. Le cas d'Ignazio Cassis constitue toutefois une exception: le Tessinois est certes né en Suisse, mais il a hérité de la nationalité italienne de son père. Il s'est fait naturaliser suisse à l'âge de 15 ans. Le libéral-radical a ensuite décidé de renoncer au passeport italien lors de son élection en 2017.

6 Les personnes handicapées

En Suisse, une personne sur cinq souffre d'un handicap mental ou physique, selon les données de la Confédération. Jusqu'à présent, aucune personne handicapée n'a été représentée Conseil fédéral.

7 Les entrepreneurs et les juristes

Trois membres du Conseil fédéral sont issus du monde agricole. En revanche, les entrepreneurs ne sont pas représentés et, avec le départ de Viola Amherd, les juristes ne le sont plus non plus. S'agissant de Martin Pfister, il est historien de formation.

8 Les non-universitaires

Six des sept conseillères et conseillers fédéraux ont fréquenté tôt ou tard une haute école ou une université. Le nouveau venu ne déroge pas à la règle: après avoir fait l'école ordinaire, Martin Pfister a étudié l'histoire et la germanistique à l'université de Fribourg.

Guy Parmelin est le seul non-universitaire du groupe. Après l'obtention son baccalauréat, il s'est lancé d'un apprentissage d'agriculteur. Le Vaudois est à l'image de la majorité des Suisses: en 2023, un peu plus des deux tiers des personnes âgées de 25 à 64 ans n'avaient pas de diplôme universitaire, comme l'indique l'Office fédéral de la statistique.

10 Les personnes célibataires

Les sept membres du Conseil fédéral sont mariés. Pour que les célibataires soient également représentées de manière adéquate, il faudrait qu'au moins deux conseillers fédéraux le soient aussi. La conseillère fédérale sortante Viola Amherd était par ailleurs célibataire.