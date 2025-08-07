DE
Expulsé vers la Belgique
L'homme qui avait agressé un juif à Davos condamné à de la prison

Un demandeur d'asile algérien a été condamné par contumace à six mois de prison pour avoir agressé un touriste juif à Davos en 2024. L'homme, expulsé vers la Belgique, n'a pas assisté à son procès et devra purger sa peine s'il revient en Suisse.
Publié: il y a 11 minutes
Un juif a été agressé à Davos en 2024. (image d'illustration)
Photo: keystone-sda.ch
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Un demandeur d'asile a été condamné par contumace à six mois de prison dans les Grisons pour avoir agressé un juif à Davos (GR) en été 2024. L'homme ne s'est pas présenté à son procès jeudi devant le tribunal régional de Prättigau/Davos.

L'appel de l'Algérien de 24 ans est donc considéré comme retiré et il a été reconnu coupable de discrimination fondée sur la race, l'ethnie ou la religion, conformément à l'ordonnance pénale du ministère public. L'homme avait frappé à plusieurs reprises au visage un touriste juif de 19 ans sur la Promenade de Davos, dans la nuit du 22 au 23 août 2024.

En plus de la peine de prison, le condamné devra payer 765 francs de frais de justice et 3000 francs pour son avocat commis d'office. La décision n'est pas encore définitive et peut être contestée dans les dix jours auprès de la Cour suprême des Grisons.

Expulsé vers la Belgique

L'Algérien avait été expulsé vers la Belgique un mois après l'incident. Son lieu de séjour n'est actuellement pas clair, a déclaré la vice-présidente du tribunal.

Etant donné la courte durée de la peine, l'homme ne devra pas purger sa peine là où il se trouve actuellement et ne sera pas extradé, a expliqué à Keystone-ATS Mathias Fässler, directeur de l'Office d'exécution des peines des Grisons. En revanche, dès que le condamné remettra les pieds en Suisse et que la police le retrouvera, il sera transféré aux Grisons pour y purger sa peine.

La même procédure s'applique aussi au deuxième requérant d'asile qui a craché sur le même touriste juif en criant à plusieurs reprises «Free Palestine». Il est toujours recherché.

