Une adolescente de 14 ans est accusée d'avoir tué une fille de 15 ans à Berikon (AG) en mai. L'enquête révèle que la suspecte s'est infligée ses propres blessures après l'acte. Une expertise psychiatrique est prévue dans le cadre de l'enquête pénale en cours.

En Argovie, l’adolescente tuée n’avait pas touché son agresseuse

La jeune Luisa* a été poignardée par son amie à Berikon (AG). Photo: Helena Graf

L'adolescente de 15 ans tuée à coups de couteau par une fille de 14 ans en mai dernier à Berikon (AG) n'avait pas blessé son agresseuse. Cette dernière s'est infligée des blessures elle-même après son acte meurtrier. Telle est la conclusion des enquêteurs. La jeune fille est sous le coup d'une enquête pénale pour homicide.

La meurtrière présumée a infligé plusieurs coups de couteau à la victime le 11 mai dernier dans l'après-midi, indique le Ministère public argovien jeudi. Arrêtée peu après les faits, elle a fait usage de deux couteaux conventionnels. Rien n'indique qu'elle ait été blessée par la victime.

Des promeneurs ont trouvé la suspecte qui saignait fortement près d'un stand de tir. Peu après, d'autres promeneurs ont découvert la victime en sang, qui gisait au sol, non loin, dans la forêt. Les circonstances et les motifs de l'homicide font l'objet de l'enquête pénale en cours. Une expertise psychiatrique doit y contribuer.