Les patients suisses se tournent volontiers vers les génériques depuis qu'ils doivent payer plus pour les médicaments originaux. Mais selon les caisses maladie, le potentiel est encore grand.

Et il y a encore du potentiel

1/5 Depuis l'introduction d'une quote-part plus élevée, de plus en plus de patients en Suisse optent pour des génériques bon marché. Photo: Imago/Lobeca

Sven Altermatt

Depuis début 2024, les patients en Suisse doivent payer 40% de plus s'ils optent pour un médicament original plutôt que pour un générique. Il s'agit de produits d'imitation de médicaments dont le brevet a expiré. Ils ont le même effet actif que les originaux, mais sont moins chers.

Cette mesure du Conseil fédéral devait renforcer la responsabilité individuelle et faire baisser les coûts de la santé – avec de premiers succès. Selon les données de l'assureur-maladie Helsana, le taux d'achat des génériques a nettement augmenté. Selon les données de la caisse-maladie, 25% des malades chroniques avaient déjà opté pour des génériques en juillet 2024, alors qu'ils n'étaient que 12% l'année précédente. La radio SRF a été la première à en faire le constat.

Mais le potentiel n'est pas encore épuisé, explique un porte-parole d'Helsana. En effet, outre la demande des consommateurs, il faudrait d'abord que le nombre de génériques disponibles augmente en Suisse. Concordia va encore plus loin: la caisse maladie chiffre son potentiel d'économie à dix millions de francs par an si tout le potentiel était utilisé.

Plus de notice d'emballage imprimée?

L'un des principaux obstacles serait les directives réglementaires strictes, qui compliquent l'accès au marché pour les génériques en Suisse. Helsana souligne à la SRF qu'un assouplissement de ces dispositions pourrait augmenter sensiblement l'offre.

Il existe d'autres mesures pour réduire encore plus les coûts. On pourrait, par exemple, renoncer aux notices papier et imprimer à la place un QR code sur l'emballage. De même, des emballages de taille flexible pourraient faciliter la production pour les fabricants de génériques.

On pourrait même économiser sur les génériques eux-mêmes, insiste Monsieur prix Stefan Meierhans. En comparant à l'étranger 20 substances actives à fort chiffre d'affaires dont le brevet a expiré, il a récemment constaté des prix suisses nettement trop élevés. Les génériques les moins chers étaient plus de deux fois plus chers chez nous que dans les 15 pays de comparaison.