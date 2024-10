L’adaptation du jeu «Les Loups-Garous de Thiercelieux» en film, sortie sur Netflix le 23 octobre 2024 avec Franck Dubosc et Jean Reno, suscite des réactions mitigées parmi les abonnés. Si le jeu télévisé sur Canal+ est plébiscité, le film, lui, peine à convaincre.

Le film était très attendu, mais a déçu les fans. Photo: Netflix

Lucie Fehlbaum Journaliste Blick

Les loups-garous ont raté leur coup. Avec deux adaptations, une fois en partie grandeur nature pour Canal+, et une autre en film pour Netflix, le jeu de société «Les Loups-Garous de Thiercelieux» connaît un regain de popularité sans précédent. Et si l’émission cartonne, le film, lui, fait un bide.

Réalisé par François Uzan et sorti le 23 octobre 2024, le long-métrage amasse les clichés, note le site de divertissement Pure Break. Les abonnés Netflix se réjouissaient de l'œuvre réunissant notamment Jean Reno et Franck Dubosc dans une comédie fantastique où une famille se retrouve propulsée au Moyen Âge après avoir découvert un jeu de cartes mystique.

Pas censé être drôle

En ligne, les spectateurs évoquent un mauvais remix du mythique «Jumanji», avec Robin Williams, et des «Visiteurs», film culte de Jean Reno. Selon eux, le scénario manque de profondeur et d'originalité et l’humour, en décalage avec le suspense du jeu original, n'a rien à faire là.

Ce contraste est d'autant plus marqué que l'émission télévisée, inspirée du même jeu, s'impose comme un succès en France. Saluée pour sa créativité et l'intensité de ses intrigues, elle permet aux fans de retrouver l'essence du jeu de rôle.

Les créateurs du jeu approuvent

Philippe des Pallières et Hervé Marly, créateurs du jeu de société, apportent cependant leur soutien à cette adaptation cinématographique. Lors d’une interview avec L’Éclaireur Fnac, ils racontent leur rencontre avec l’équipe du film et partagent leur enthousiasme pour François Uzan, qui a su, selon eux, préserver l’esprit familial de leur œuvre tout en y ajoutant sa touche personnelle.

Bien qu’ils aient suivi de près le projet, en prodiguant des conseils et même en participant à un caméo, ils reconnaissent le défi de transposer l’univers de «Loups-Garous» au cinéma. Confiants dans le respect du réalisateur pour leur création, ils appellent à la bienveillance.