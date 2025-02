«Trump et moi sommes tous deux des entrepreneurs pragmatiques»

1/4 Magdalena-Martullo Blocher est confiante quant à la conclusion d'un accord de libre-échange entre les Etats-Unis et la Suisse. Photo: Thomas Meier

Les prises de décisions radicales du président américain Donald Trump touchent tout le monde, jusqu'à la lointaine et petite Suisse. A peine entré en fonction, le président américain a annoncé des droits de douane punitifs pour différents pays comme le Mexique, le Canada ou la Chine. Il n'y a pas encore de projets concrets pour la Suisse ou l'UE, mais Trump a réaffirmé le week-end dernier que des droits de douane seraient également imposés à l'UE. Cela inquiète aussi les entreprises suisses, comme Ems-Chemie.

Sa CEO Magdalena Martullo-Blocher a donc convoqué une conférence téléphonique de crise dès lundi matin. En 2024, le fournisseur industriel a réalisé 12,9% de son chiffre d'affaires aux Etats-Unis, en grande partie dans l'industrie automobile. Au total, le chiffre d'affaires a baissé de 5,4% en 2024 pour atteindre 2,07 milliards de francs. Dans le même temps, le bénéfice net a légèrement augmenté pour atteindre 466 millions de francs. Blick a pu s'entretenir personnellement avec l'entrepreneuse dans le cadre de la conférence de presse annuelle.

Madame Martullo-Blocher, les droits de douane punitifs américains pourraient-ils aussi toucher Ems-Chemie?

Non, nous ne sommes pas concernés par les droits de douane punitifs.

Pourquoi pas? Après tout, Ems y réalise une part importante de son chiffre d'affaires.

Nous avons deux usines aux États-Unis. Nous fournissons donc les usines automobiles américaines directement depuis les États-Unis. L'une des usines est spécialisée dans les matières plastiques, la seconde à Detroit dans les matériaux de processus pour l'industrie automobile. Pour le reste, nous misons sur la Suisse en tant que site neutre.

Pourquoi Ems est-elle si bien positionnée?

Il fallait s'attendre à ce que les conditions commerciales avec les États-Unis changent. Il y a toujours eu des conflits entre les États-Unis et la Chine. La dernière fois que Trump était président, il a dénoncé les accords Nafta avec le Mexique et le Canada, puis les a renégociés.

« Je pense que de nombreuses entreprises sont actuellement déstabilisées par les annonces de Trump Magdalena Martullo-Blocher, CEO d'Ems-Chemie »

Ils ont aussi une usine au Mexique. Trump y a annoncé une taxe punitive de 25%.

Cela ne nous concerne pas non plus. Notre usine au Mexique ne fournit que les clients mexicains.

Vous êtes donc confiant dans la capacité d'Ems à maintenir son chiffre d'affaires aux États-Unis?

Oui. Nous souhaitons même le développer. L'Amérique a longtemps misé sur des produits bon marché, y compris pour l'automobile. Mais depuis environ cinq ans, le pays mise sur la qualité. Il devient donc intéressant pour nous. L'industrie américaine s'est entre-temps fortement déplacée vers des pays moins chers comme la Chine et le Mexique. Trump veut maintenant rapatrier ces emplois aux Etats-Unis.

Y parviendra-t-il?

Je ne pense pas qu'il y parvienne à grande échelle. En ce qui concerne les investissements, cela pourrait mieux marcher. S'il soutient financièrement les investissements, davantage d'entreprises investiront aux Etats-Unis. Mais je pense que de nombreuses entreprises sont actuellement déstabilisées par ses annonces. Un jour, il dit une chose, le lendemain une autre. Cela crée de l'incertitude.

Est-il réaliste que la Suisse et les États-Unis concluent un accord de libre-échange?

J'estime que c'est très réaliste. Nous étions déjà avancés lors du dernier mandat du président Trump. Malheureusement, le Covid est arrivé et nous n'avons pas pu le conclure. Les républicains signalent qu'ils sont intéressés par un accord. Il pourrait tout à fait être négocié cette année encore. On a toujours dit que cela commencerait au printemps.

Dans quelle mesure êtes-vous impliquée dans l'accord?

Là où c'est nécessaire. Le conseiller fédéral Guy Parmelin et sa secrétaire d'État Helene Budliger sont très expérimentés. Ils ont pu conclure de nombreux accords de libre-échange ces derniers temps et négocient actuellement avec d'autres pays. Je n'ai pas besoin de moi pour cela. Mais les Américains aiment avoir des entrepreneurs qui font aussi des affaires en Amérique. L'industrie automobile et l'innovation sont particulièrement importantes pour eux. J'ai aussi des contacts avec l'industrie pharmaceutique et l'industrie des machines. En Suisse, nous travaillons tous très bien ensemble.

En quoi le travail en Suisse est-il différent de celui aux États-Unis?

En Amérique, les choses se passent tout simplement différemment. Les Américains sont forts dans le développement parce qu'ils aiment la nouveauté. Ils sautent aussi rapidement sur quelque chose de nouveau – peut-être en partie un peu trop vite. La Suisse est plus constante.

« Notre continuité et notre stabilité sont très appréciées en période d'incertitude Magdalena Martullo-Blocher, CEO d'Ems-Chemie »

Vous avez dit que Trump aimait la Suisse. Comment pouvons-nous utiliser cela à notre avantage?

Oui, il aime la Suisse. L'UE a déjà dit avant l'élection que Trump était une catastrophe et l'a dénoncé à plusieurs reprises. Ce n'est pas ainsi qu'on peut construire une bonne relation. La Suisse a une meilleure situation de départ. Avec la Suisse, tu sais à quoi t'en tenir. Notre continuité et notre stabilité sont très appréciées en période d'incertitude.

Qu'est-ce que Trump aime exactement en Suisse?

L'innovation est importante pour lui. Les Américains aiment par exemple l'EPF. L'Ecole supérieure est à la pointe de l'intelligence artificielle – sans que nous soyons nous-mêmes très impliqués avec des entreprises. De nombreuses firmes américaines viennent dans la région de Zurich pour accéder à ce savoir-faire. Au final, Trump s'intéresse toujours à l'économie. En Suisse aussi, l'économie est très importante. Nous devons la soutenir en matière de politique étrangère. Et nous voyons ce qui peut se passer avec l'UE: Nous souffrons avec elle.

Si vous deviez rencontrer Trump demain, que lui diriez-vous?

Je lui dirais que nous avons un bel et grand avenir devant nous. Et que nous ne sommes pas si différents. Nous sommes tous les deux des entrepreneurs «down-to-earth» qui veulent aussi le meilleur pour leur pays sur le plan politique.

Sur le plan politique, le mieux pour la Suisse serait de se concentrer sur l'accord de libre-échange avec les États-Unis?

Oui, et sur le commerce avec la Chine. Dans l'UE, ils n'écoutent tout simplement pas assez les gens et l'économie. Deux points m'inquiètent beaucoup. Premièrement, que l'UE aille mal. Et deuxièmement, que nous voulions encore nous y accrocher. La Suisse ne devrait pas, avec les accords de l'UE, reprendre la réglementation et les coûts élevés de l'UE. De toute façon, personne à Berne ne veut vraiment d'un tel accord avec l'UE. Mais ils n'ont pas la colonne vertébrale pour dire non à l'UE. Ils veulent rejeter la responsabilité sur le peuple, qui devra ensuite comparer le droit de l'UE avec le droit suisse. Je trouve certes qu'il est bon que le peuple puisse voter. Mais ici, le Conseil fédéral devrait déjà dire non!