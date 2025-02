Bras de fer entre von der Leyen et Trump: qui est vraiment le plus fort?

1/5 Lors du WEF 2020 à Davos, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et Donald Trump se serraient la main avec courtoisie. Photo: imago images/ZUMA Press

Michael Hotz

Un bras de fer économique se profile: un conflit commercial menace d’éclater entre les deux plus grandes puissances économiques du monde – les Etats-Unis et l’Union européenne (UE). Pour l’instant, le président américain Donald Trump n’a pas encore imposé de droits de douane aux pays de l’UE. Mais les tensions montent, et chaque camp scrute l’autre avec méfiance.

Dimanche, Trump a encore attisé les flammes en déclarant qu’il imposerait «très bientôt» des taxes douanières à l’Europe, qu’il accuse de traiter les Etats-Unis de manière inéquitable. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, n’a pas tardé à réagir dans la nuit de lundi à mardi: «Si nous sommes traités de manière injuste ou arbitraire, l’Union européenne répliquera avec fermeté.»

Le déficit commercial américain ne cesse de se creuser

Pourquoi Trump veut-il ce duel avec von der Leyen? Le déficit commercial américain avec l'UE est une épine dans son pied. Les pays européens exportent davantage vers les Etats-Unis qu’ils n’importent en retour, et cet écart ne cesse de se creuser. En 2009, l’excédent commercial de l’UE s’élevait à 42 milliards d’euros. Aujourd’hui, il dépasse les 180 milliards.

Un conflit commercial avec des taxes douanières mutuelles serait douloureux pour les deux économies, tant pour celle de l’UE que pour celle des Etats-Unis. Mais Trump pense avoir l’avantage. La question se pose donc: l’économie américaine est-elle vraiment plus forte que celle de l’UE? Selon plusieurs indicateurs, les Etats-Unis semblent avoir une longueur d’avance.

1 Les Etats-Unis sont plus riches que l'UE

La performance économique des Etats-Unis est effectivement plus importante que celle de tous les Etats de l'UE réunis – du moins depuis 2012, lorsque le produit intérieur brut (PIB) des Etats-Unis a dépassé pour la première fois les 16'000 milliards de dollars et s'est nettement distingué de celui de l'UE au cours des années suivantes. Aujourd’hui, l’économie américaine est environ 30% plus importante que celle de l’Union.

Par ailleurs, le niveau de vie des Américains est également plus élevé que celui des Européens. C'est le cas depuis longtemps. Du point de vue de Bruxelles, il est toutefois alarmant de constater que l'écart tend à se creuser. En 1990, le PIB par habitant aux Etats-Unis dépassait celui de l’UE de 24%. Aujourd’hui, l’écart est proche de 28 %.

2 Les Etats-Unis sont plus efficaces que l'UE

Le temps, c'est de l'argent. C'est plus vrai aux Etats-Unis que dans l'UE. Ainsi, les travailleurs américains produisent davantage par heure que leurs homologues européens. Actuellement, la productivité américaine est supérieure d'environ un quart à celle de l'UE. Un facteur clé? L’avance technologique des Américains, notamment dans le domaine de la numérisation, alors que certains pays européens peinent à suivre – notamment l’Allemagne, pays d’origine d’Ursula von der Leyen.

Un autre élément décisif: les Etats-Unis investissent massivement dans la recherche et le développement. Ils consacrent aussi proportionnellement une part plus importante de leur PIB, déjà supérieur, à la recherche et au développement. L'Etat et le secteur privé y consacrent au moins 2,5% du PIB depuis 2000, et même 3,6% en 2022. L'UE accuse aujourd'hui un retard de 1,5 point de pourcentage.

3 Les Etats-Unis ont des groupes plus puissants que l'UE

Quiconque suit un peu les marchés financiers le sait: les plus grandes entreprises mondiales sont américaines. En termes de valeur boursière, huit des dix entreprises les plus importantes du monde sont américaines.

En revanche, l'Europe apparaît pour la première fois dans le classement à la 25e place, avec le groupe de luxe français LVMH. Les Etats-Unis dominent en revanche grâce à leurs géants de la technologie. Et leurs CEO se disputent actuellement l'attention de Trump. Le président américain peut compter sur les puissants patrons de la tech – probablement aussi dans la guerre commerciale contre l'UE.