Le corps d'une Suissesse de 59 ans a été retrouvé jeudi matin dans le lac de Zoug, près du port. Aucun signe de crime, mais une enquête est ouverte.

Une Suissesse retrouvée morte dans le lac de Zoug

ATS Agence télégraphique suisse

Le corps sans vie d'une Suissesse de 59 ans a été découvert jeudi matin dans le lac de Zoug, près du port de la ville. Rien n'indique qu'elle ait été victime d'un crime. Une enquête a été ouverte pour établir les circonstances de sa mort.

La police zougoise a été alertée vers 8h45, écrit-elle. Les sauveteurs issus des pompiers volontaires de la ville de Zoug ont été dépêchés sur place pour extraire le cadavre de l'eau. L'institut médico-légal de Zurich doit désormais en faire l'autopsie.