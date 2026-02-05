DE
Enquête ouverte
Une Suissesse retrouvée morte dans le lac de Zoug

Le corps d'une Suissesse de 59 ans a été retrouvé jeudi matin dans le lac de Zoug, près du port. Aucun signe de crime, mais une enquête est ouverte.
Publié: il y a 5 minutes
Une Suissesse de 59 ans a été retrouvée dans le lac de Zoug.
Photo: KEYSTONE
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le corps sans vie d'une Suissesse de 59 ans a été découvert jeudi matin dans le lac de Zoug, près du port de la ville. Rien n'indique qu'elle ait été victime d'un crime. Une enquête a été ouverte pour établir les circonstances de sa mort.

La police zougoise a été alertée vers 8h45, écrit-elle. Les sauveteurs issus des pompiers volontaires de la ville de Zoug ont été dépêchés sur place pour extraire le cadavre de l'eau. L'institut médico-légal de Zurich doit désormais en faire l'autopsie.

