Une dispute à Saint-Gall a fait un mort et un blessé grave dans la nuit de vendredi à samedi. Un Sri Lankais de 54 ans est décédé, tandis qu'un Italien de 40 ans a été arrêté et hospitalisé. Le Parquet a ouvert une enquête.

Un mort et un blessé grave dans une violente dispute à St-Gall

Une dispute à Saint-Gall a fait un mort et un blessé grave. Photo: Pius Koller

Un homme a été tué et un autre grièvement blessé dans la nuit de vendredi à samedi, à St-Gall, au terme d'une dispute. L'homme blessé, un Italien de 40 ans, a été arrêté.

Alertée vers une heure du matin, dans le cadre d'une dispute, la police a retrouvé deux hommes grièvement blessés à la Langgasse. L'un d'eux, un Sri Lankais de 54 ans, est mort peu après sur les lieux. Le deuxième protagoniste a été emmené à l'hôpital et arrêté par la police. Le Parquet a ouvert une enquête, indiquent les autorités.