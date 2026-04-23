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Enquête ouverte
Détenu trouvé mort dans sa cellule à Olten

Un homme de 43 ans est décédé jeudi matin dans une cellule à Olten (SO). La police soleuroise enquête sur les circonstances du drame, sans soupçon d’intervention extérieure d'un tiers pour le moment.
Publié: il y a 38 minutes
Photo: Raphaël Dupain
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ATS Agence télégraphique suisse

Un détenu âgé de 43 ans a été trouvé mort jeudi matin dans sa cellule à Olten (SO). Rien n'indique l'intervention répréhensible d'un tiers dans son décès.

La police et le Ministère public soleurois ont ouvert une enquête pour établir les circonstances et les causes de la mort du détenu, indique la police cantonale.

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