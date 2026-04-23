Détenu trouvé mort dans sa cellule à Olten

ATS Agence télégraphique suisse
Un détenu âgé de 43 ans a été trouvé mort jeudi matin dans sa cellule à Olten (SO). Rien n'indique l'intervention répréhensible d'un tiers dans son décès.
La police et le Ministère public soleurois ont ouvert une enquête pour établir les circonstances et les causes de la mort du détenu, indique la police cantonale.
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