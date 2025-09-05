Publié: il y a 47 minutes

Le groupe d'armement Ruag fait face à une enquête coûteuse sur des ventes frauduleuses. L'investigation, menée par un cabinet d'avocats zurichois, devrait coûter plus de 10 millions de francs et être terminée d'ici la fin de l'année.

Ruag dépense plus des millions pour élucider une affaire de fraudes

Ruag dépense plus des millions pour élucider une affaire de fraudes

Des millions de francs ont été dépensés pour une enquête en lien avec des fraudes chez Ruag. Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

Le groupe d'armement public Ruag doit mettre la main à la poche pour élucider une affaire de ventes frauduleuses et d'autres délits. L'enquête menée par un cabinet d'avocats zurichois lui coûtera plus de dix millions de francs.

Selon le président du conseil d'administration de Ruag Jürg Rötheli, l'enquête devrait être terminée d'ici la fin de l'année, a-t-il déclaré à la radio suisse alémanique SRF. Il évoque un montant de plus de 10 millions de francs.

Préjudice de plusieurs millions

Un ancien cadre de Ruag est soupçonné d'avoir causé un préjudice de plusieurs dizaines de millions de francs à l'entreprise lors de transactions douteuses sur des pièces de chars. SRF parle d'un montant d'environ 60 millions de francs.

Ruag MRO Holding AG, détenue à 100% par l'Etat, avait déposé une plainte pénale fin 2024. Selon la SRF, l'entreprise veut réclamer de l'argent devant les tribunaux.