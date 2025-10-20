DE
Enquête en cours
Quatre morts dans l'incendie d'un immeuble à Lyon

Un incendie survenu lundi matin dans un immeuble de dix étages du 3e arrondissement de Lyon a coûté la vie à quatre personnes. Dix autres ont été prises en charge par les secours. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de ce drame.
Publié: il y a 44 minutes
Quatre personnes ont perdu la vie dans l'incendie survenu dans un immeuble de 10 étages à Lyon. (Photo prétexte)
Photo: JEAN-CHRISTOPHE BOTT
ATS Agence télégraphique suisse

Quatre personnes sont décédées lundi dans l'incendie d'un immeuble de dix étages du 3e arrondissement de Lyon, qui s'est déclenché vers 5H10 du matin a annoncé la préfecture du Rhône.

Le feu a été éteint vers 7H00. Dix autres personnes ont fait l'objet d'examens par les secours et un gymnase a été ouvert par la ville de Lyon pour accueillir les personnes impliquées, précisent les autorités.

Deux femmes et deux hommes

Les victimes décédées sont deux femmes et deux hommes, dont les âges n'ont pas été précisés, a indiqué le maire de Lyon Grégory Doucet dans un communiqué, saluant la «mobilisation rapide et exemplaire» des pompiers, du Samu et de la police et des agents de la ville.

Un important dispositif a été «rapidement déployé<« sur les lieux, dans le quartier du centre commercial de la Part-Dieu, avec 78 sapeurs-pompiers et 34 engins, ainsi que 4 équipages du SAMU du Rhône, selon la préfecture. Une enquête est en cours pour «déterminer les causes de ce drame», a ajouté le maire de Lyon.

