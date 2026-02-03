Le géant de l’agroalimentaire Nestlé procède à un nouveau rappel de lait pour nourrissons. Cette fois, le produit concerné est «Beba Optipro 1». La mesure a été décidée après la détection de céréulide, une toxine potentiellement dangereuse.

Nestlé rappelle à nouveau du lait pour bébé en Suisse

Patrik Berger

Encore un rappel de lait infantile. Cette fois, Nestlé retire du marché le produit «Beba Optipro 1». L’opération est menée en collaboration avec l’autorité cantonale compétente, précise le groupe. Début janvier déjà, Nestlé avait procédé à des rappels préventifs de lots de préparations pour nourrissons dans plusieurs pays.

L’affaire s’inscrit dans un problème d’ampleur internationale. De nombreux fabricants de lait infantile – parmi lesquels Danone et Lactalis, en plus de Nestlé – ont lancé des rappels dans plus de 60 pays en raison d’un risque de contamination au céréulide. La Suisse est également concernée: le producteur Hochdorf a lui aussi été touché.

Une toxine particulièrement dangereuse

Selon l'industrie, l’origine du problème serait une huile contaminée utilisée comme ingrédient dans les poudres de lait, fournie par un prestataire chinois. Cette contamination aurait ensuite affecté de nombreux produits finis.

Le céréulide, expliquent les autorités sanitaires, est une toxine produite par des bactéries. Elle peut provoquer entre 30 minutes et six heures après ingestion des nausées soudaines, des vomissements et de fortes douleurs abdominales. Particularité inquiétante: cette toxine est extrêmement résistante à la chaleur. Ni la cuisson, ni la friture, ni la pasteurisation ne permettent de la détruire.

Les autorités recommandent de ne pas consommer les produits concernés et de suivre strictement les consignes de rappel communiquées par les fabricants.