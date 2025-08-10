Andreas Hausheer succède à Martin Pfister au Conseil d'Etat

Le Centre conserve son troisième siège au gouvernement zougois avec l'élection d'Andreas Hausheer. Il succède à Martin Pfister, en battant Andreas Lustenberger de l'Alternative verte par environ 2600 voix. La composition du Conseil d'Etat reste inchangée.

Election dans le canton de Zoug

Andreas Hausheer (Le Centre) élu au gouvernement zougois. Photo: Christian Merz

ATS Agence télégraphique suisse

Le Centre conserve son troisième siège au gouvernement zougois. Andreas Hausheer a été élu dimanche au 2e tour de l'élection complémentaire pour désigner le successeur de Martin Pfister. Andreas Lustenberger (Alternative verte) est battu pour quelque 2600 voix.

Andreas Hausheer a recueilli 15'996 suffrages, contre 13'352 à son rival, a annoncé la Chancellerie. La gauche a ainsi échoué dans sa tentative de reprendre une place au gouvernement, dans lequel elle n'est plus représentée depuis 2018. L'outsider Andy Villiger (sans parti) a dû se contenter de 3174 voix. La participation a été de 42,5%.

Composition inchangée

Le Conseil d'Etat, après le départ de Martin Pfister, élu au Conseil fédéral, garde une composition inchangée, avec trois élus du Centre, deux du PLR et deux de l'UDC.

Andreas Hausheer (52 ans) était maire jusqu'à présent de la commune de Steinhausen. Il a aussi siégé durant 17 ans au Grand Conseil.