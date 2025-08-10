DE
FR

Election dans le canton de Zoug
Andreas Hausheer succède à Martin Pfister au Conseil d'Etat

Le Centre conserve son troisième siège au gouvernement zougois avec l'élection d'Andreas Hausheer. Il succède à Martin Pfister, en battant Andreas Lustenberger de l'Alternative verte par environ 2600 voix. La composition du Conseil d'Etat reste inchangée.
Publié: 13:33 heures
Partager
Écouter
Andreas Hausheer (Le Centre) élu au gouvernement zougois.
Photo: Christian Merz
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le Centre conserve son troisième siège au gouvernement zougois. Andreas Hausheer a été élu dimanche au 2e tour de l'élection complémentaire pour désigner le successeur de Martin Pfister. Andreas Lustenberger (Alternative verte) est battu pour quelque 2600 voix.

A lire aussi
Ballon de foot, biscuits militaires et livres pour Martin Pfister
Passation des pouvoirs
Ballon de foot, biscuits militaires et livres pour Martin Pfister
Le canton de Zoug fête son conseiller fédéral Martin Pfister
Une immense foule
Le canton de Zoug fête son conseiller fédéral Martin Pfister

Andreas Hausheer a recueilli 15'996 suffrages, contre 13'352 à son rival, a annoncé la Chancellerie. La gauche a ainsi échoué dans sa tentative de reprendre une place au gouvernement, dans lequel elle n'est plus représentée depuis 2018. L'outsider Andy Villiger (sans parti) a dû se contenter de 3174 voix. La participation a été de 42,5%.

Composition inchangée

Le Conseil d'Etat, après le départ de Martin Pfister, élu au Conseil fédéral, garde une composition inchangée, avec trois élus du Centre, deux du PLR et deux de l'UDC.

Andreas Hausheer (52 ans) était maire jusqu'à présent de la commune de Steinhausen. Il a aussi siégé durant 17 ans au Grand Conseil.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Du vin rouge frais pour l'apéritif d'été?
Présenté par
Du vin rouge frais pour l'apéritif d'été?
Les meilleures alternatives au vin blanc
Du vin rouge frais pour l'apéritif d'été?
Des bénévoles comme Sabine font du tournoi une fête pour les fans
Présenté par
Des bénévoles comme Sabine font du tournoi une fête pour les fans
UEFA Women’s EURO 2025
Des bénévoles comme Sabine font du tournoi une fête pour les fans
Le parcours semé d’embuches de Gabriela Petrovic vers le métier de ses rêves
Présenté par
Le parcours semé d’embuches de Gabriela Petrovic vers le métier de ses rêves
Des soins à la formation
Le parcours semé d’embuches de Gabriela Petrovic vers le métier de ses rêves
Trois tours pour les familles à découvrir cet été
Présenté par
Trois tours pour les familles à découvrir cet été
La Suisse romande à la carte
Trois tours pour les familles à découvrir cet été
Qu’est-ce qui fait la magie de votre colocation, votre quartier et votre association?
Présenté par
Qu’est-ce qui fait la magie de votre colocation, votre quartier et votre association?
Nos bières pour votre communauté
Qu’est-ce qui fait la magie de votre colocation, votre quartier et votre association?
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la