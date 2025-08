Le chanteur britannique Ed Sheeran loue la Suisse et Zurich lors d'une interview avec la SRF. Il y explique pourquoi il apprécie tant la Suisse.

Ed Sheeran fait l'éloge de la Suisse et prend le tram à Zurich

1/2 Ed Sheeran s'est produit samedi et dimanche au stade du Letzigrund à Zurich (photo d'archives). Photo: Scott A Garfitt

Le chanteur britannique Ed Sheeran a fait l'éloge de la Suisse et de Zurich en particulier lors d'un entretien avec la SRF. «La Suisse dans son ensemble est un pays détendu, les gens sont gentils, tout est propre», a déclaré le chanteur de 34 ans lors de l'interview. Lui et sa femme Cherry Seaborn sont souvent en Suisse, même en dehors d'une tournée, et la famille de sa femme aime beaucoup skier. «Moi-même, je n'ai pas grandi avec ça, alors j'ai dû être un peu forcé», a déclaré Ed Sheeran, ajoutant en riant: «Je ne peux pas recommander d'apprendre à skier à l'âge de 26 ans.»

«C'est vraiment un type super génial»

L'interview a été faite alors que le chanteur prenait le tram à Zurich. La top-model Manuela Frey et la chanteuse Chiara Castelli ont également parcouru la ville avec la superstar britannique, comme on a pu le voir sur leurs comptes Instagram. «Le meilleur touriste est de retour en ville», a écrit Manuela Frey dans sa story. Interrogée, elle n'a pas encore pu révéler comment la photo avait été prise. Elle a félicité Ed Sheeran pour son côté terre à terre et sa modestie: «Tellement d'amour pour Ed! C'est vraiment un type super génial», a déclaré Manuela Frey.

Chiara Castelli a également commenté dans sa story Instagram: «Laissez-moi vous montrer à quoi ressemble le trajet parfait en tram. Certains diront peut-être que c'est du Photoshop, mais moi, j'appelle ça du manifeste». Elle a partagé à cet effet une vidéo dans laquelle elle discute en riant avec le Britannique dans le tram. Le musicien s'est produit à deux reprises ce week-end dans le stade du Letzigrund.