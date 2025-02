1/2 Le personnel de la Confédération sera touché par les mesures d'économie à Berne. Mais les mesures prévues sont-elles suffisantes? Photo: Keystone

Sven Altermatt

La Confédération veut faire des économies. Mais le personnel de l'Etat contribue-t-il suffisamment à l'effort? Pas selon l'influente organisation économique faîtière Economiesuisse, qui ne ménage pas ses critiques. «La montagne a accouché d'une souris»: le titre d'un article rédigé entre autres par Rudolf Minsch, 58 ans, chef économiste d'Economiesuisse, donne le ton.

Selon lui, les mesures prévues par le Conseil fédéral sont tout au plus «un petit pas» dans la bonne direction, mais ne révèlent au fond que de la cosmétique. Malgré les «mesures d'économie» – l'association met volontairement ce terme entre guillemets – les dépenses relatives au personnel fédéral continuent en parallèle d'augmenter. Et les allègements annoncés sont «minimes par rapport à la croissance des dépenses de personnel».

Une contradiction

Une chose est claire: le Conseil fédéral estime que le personnel fédéral doit, lui aussi, participer aux efforts d'économie prévus par le paquet de réduction budgétaire. A partir de 2026, il souhaite réduire le budget du personnel de 70 millions de francs. Une réduction négociée avec les associations du personnel. D'autres mesures devraient suivre en 2027 afin d'atteindre «l'objectif d'allègement du personnel» de 100 millions au total.

«Ces chiffres, qui ressemblent à première vue à un exercice d'économie considérable, se révèlent en fait être une goutte d'eau dans l'océan lorsqu'on y regarde de plus près», estime Economiesuisse. Car ils doivent être mis en perspective avec l'ensemble des dépenses de personnel, ainsi que leur évolution.

Economiesuisse rappelle qu'en 2013, les dépenses allouées au personnel de la Confédération s'élevaient encore à environ 5,5 milliards de francs. «Dix ans plus tard seulement, la Confédération consacre plus de 6,2 milliards de francs à son personnel», note l'organisation. «Cela représente une augmentation de 775 millions de francs ou une hausse de 14%.» L'association économique déplore le fait que la Confédération engage «constamment» plus de personnel: entre 2013 et 2023, le nombre de personnes employées à plein temps a également augmenté de 14%.

«Ce n'est pas durable»

Economiesuisse ne semble pas croire à la solution miracle. «La croissance des dépenses de personnel ne s'arrêtera pas dans les années à venir. Les mesures d'allègement n'y changeront rien.» L'association renvoie au plan financier, selon lequel les dépenses pour le budget de personnel augmenteraient à nouveau de plus de 550 millions de francs d'ici 2027. Si l'on tient compte des nouvelles mesures, l'augmentation ne serait finalement inférieure «que de 100 millions».

Selon Economiesuisse, les coupes budgétaires pour 2026 ne représentent que 1% environ de l'ensemble des dépenses de personnel, et les allègements supplémentaires pour 2027 ne représentent même plus qu'un demi pour cent. L'association poursuit ses calculs: rien qu'entre 2022 et 2023, les dépenses de personnel ont augmenté davantage que les économies réalisées grâce aux coupes annoncées. «Un Etat qui emploie toujours plus de personnel et qui dépense toujours plus pour cela n'est pas durable», résume Economiesuisse.