Swiss Life, basé à Zurich, prévoit de supprimer 600 postes d'ici fin 2028, dont la moitié en Suisse. L'assureur invoque des gains d'efficience grâce à la digitalisation, malgré un bénéfice semestriel en hausse de 8% à 649 millions de francs.

L'assureur Swiss Life compte supprimer environ 600 postes d'ici fin 2028, en Suisse et sur ses autres marchés à l'étranger, a-t-il annoncé mardi lors de la publication de ses résultats semestriels.

Dans un communiqué, le groupe basé à Zurich, qui emploie 11'000 personnes dans le monde, précise qu'environ la moitié de ces suppressions de postes concernent sa branche d'assurance en Suisse, l'autre moitié touchant principalement sa branche appelée Swiss Life Asset Managers à l'étranger, qui regroupe ses activités de gestion d'actifs.

Le groupe suisse, spécialiste de l'assurance vie, explique ces suppressions de postes par sa volonté de renforcer son «efficience, notamment avec les possibilités offertes par l'avancée de la digitalisation», a déclaré son directeur général, Matthias Aellig, cité dans un communiqué.

Bénéfice semestriel en hausse

Une grande partie de ces suppressions de postes sera réalisée «par le biais des fluctuations naturelles», indique le groupe dans son communiqué, en précisant qu'il «a déjà pu réduire son effectif de près de 100 postes en repourvoyant les postes vacants de manière sélective».

L'assureur basé à Zurich ajoute qu'il «accompagnera et soutiendra individuellement les collaboratrices et collaborateurs concernés dans leur réorientation professionnelle».

Au premier semestre, le groupe a enregistré un bénéfice net meilleur qu'attendu, en hausse de 8% par rapport à la même période l'an dernier, à 649 millions de francs, sous l'impulsion notamment d'une hausse des revenus générés par les commissions.