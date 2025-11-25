Les toilettes non genrées provoquent de vifs débats dans de nombreuses écoles suisses. Certains parents redoutent pour l’intimité de leurs enfants, mais de nombreux établissements montrent que les sanitaires mixtes peuvent fonctionner sans difficulté.

Les toilettes non genrées à l'école déchainent les passions aux quatre coins de la Suisse

1/4 Les toilettes non genrées suscitent des discussions dans de nombreuses communes suisses. Photo: Shutterstock

Le format des toilettes est source de vifs débats dans plusieurs écoles suisses. Outre les toilettes séparées par sexe, plusieurs communes introduisent petit à petit des toilettes non genrées. Si cette mesure se déroule sans grande controverse dans les grandes villes, elle se heurte à plus de résistance dans d'autres régions.

C'est notamment le cas à Opfikon (ZH), où le bâtiment scolaire de Mettlen est en train d'être rénovée et agrandie. Dans ce contexte, la commune a examiné l'installation de toilettes mixtes.

En parallèle, l'école veut installer un ascenseur pour rendre le bâtiment accessible aux personnes handicapées, mais cela prend de l'espace. Avec des toilettes non genrées de trois cabines seulement à trois étages, le problème serait réglé. Mais de nombreux parents d'élèves ont immédiatement levé leurs boucliers, en lançant une pétition déjà signée par plus de 700 personnes.

«Exclusivement pour des raisons de construction»

Les parents des enfants plus âgés ont exprimé leurs inquiétudes quant au sentiment de honte et d'insécurité. Même l'Union démocratique du centre (UDC) est intervenue. La commission de construction du bâtiment a finalement décidé de maintenir la séparation des toilettes par sexe, à une exception près: les toilettes mixtes resteront en vigueur pour l'école enfantine.

Le conseil municipal d'Opfikon souligne dans un communiqué que la révision de la disposition des WC a eu lieu «exclusivement pour des raisons de construction». Et non pour des motifs idéologiques.

Déjà une réalité

Malgré ce qu'en pensent les parents d'élèves d'Opfikon, les toilettes non genrées sont une réalité depuis longtemps dans de nombreuses villes. En 2022, Zurich a introduit une règle stipulant qu'un tiers des toilettes des nouveaux bâtiments doivent être neutres pour les deux sexes. Dans les bâtiments scolaires existants, cette mesure doit être appliquée «dans la mesure du possible».

Des toilettes mixtes doivent aussi être installées lors des rénovations d'établissements scolaires dans les villes de Lucerne, Berne et Bâle. A Bâle-Ville, un règlement spécifique, intitulé «Trans macht Schule» (Trans fait école), prévoit même que les bâtiments existants, lors des rénovations et dans les nouvelles constructions, une partie des toilettes soient accessibles à tous. Le plan d'action bernois «Egalité 2023-2026» contient des directives similaires.

Des WC exclusivement unisexes dans une ville valaisanne

«Des toilettes non genrées réduisent les risques de discrimination, procurent aux personnes transgenres et intersexuées un sentiment de sécurité et d'appartenance et renforcent l'autodétermination en matière d'identité de genre», peut-on lire dans le règlement bâlois, faisant référence à l'administration berlinoise et à son service spécialisé pour les lesbiennes, les gays, les bisexuels et les personnes transgenres et intersexuées.

En Valais, la ville de Monthey doit également introduire des toilettes non mixtes. Contrairement à Zurich, le nouveau bâtiment de l'école primaire ne devrait comporter que des toilettes mixtes. Là aussi, des parents inquiets ont lancé une pétition pour le maintien des toilettes genrées.

D'autres ont soutenu le projet et ont rappelé que les toilettes communes font partie du quotidien dans de nombreux endroits. C'est le cas à la maison, dans le train et même dans certains bâtiments publics. La question reste en suspens. La municipalité de Monthey a annoncé en automne qu'elle prendrait le temps nécessaire pour résoudre cette histoire.