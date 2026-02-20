La décision de la Cour suprême des Etats-Unis contre Trump et ses droits de douane est saluée à Berne. La gauche et le Centre applaudissent, le PLR appelle à la prudence.

ATS Agence télégraphique suisse

Les partis suisses de la gauche et du centre ont salué vendredi la décision de la Cour suprême des Etats-Unis, qui a jugé illégaux les droits de douane imposés par Donald Trump, y voyant un signal fort en faveur de l'Etat de droit. Le PLR, lui, appelle à la prudence.

«La décision de la Cour suprême des USA d'annuler le gros des taxes de douanes de Trump est une excellente nouvelle pour le monde, pour les USA et pour la Suisse. Et peut-être le début de la fin de Trump», a écrit l'ancien conseiller national Roger Nordmann (PS/VD) sur le réseau social Bluesky.

«Une victoire provisoire des institutions américaines sur l'arbitraire de Trump. C'est déjà ça», estime de son côté le conseiller national Gerhard Pfister (Centre/ZG). Sa collègue de parti Elisabeth Schneider-Schneiter (Centre/BL) souligne sur X que ce jugement «renforce l'Etat de droit, mais ne facilite pas pour autant les négociations...»

Réaction exigée

Le PEV se félicite également de cet arrêt, y voyant un signal fort en faveur de l'Etat de droit. «Les tribunaux constituent l'épine dorsale de notre ordre démocratique. Lorsque des décisions de l'exécutif sont corrigées, cela démontre que la séparation des pouvoirs fonctionne», souligne le conseiller national Nik Gugger (PEV/ZH).

Le parti demande au Conseil fédéral d'analyser les conséquences concrètes pour la Suisse, notamment la question d'un éventuel remboursement des droits de douane perçus à tort.

La présidente des Vert-e-s Lisa Mazzone appelle pour sa part à une réaction rapide de la Confédération: «La Suisse doit immédiatement suspendre ses négociations pour un deal avec Trump. Toute autre décision serait un nouvel auto-goal pour la Suisse», affirme-t-elle.

Damien Cottier prudent

Interrogé par la RTS, le conseiller national Damien Cottier (PLR/NE) appelle lui à être prudent et à «ne pas fanfaronner». «C'est vrai que c'est une décision politique intérieure importante. Par contre, dans la relation entre la Suisse et les Etats-Unis, je ne pense pas que ça rebat complètement les cartes, mais ça modifie effectivement les équilibres», a-t-il dit.

Pour le président de l'association parlementaire Suisse-Etats-Unis, il ne faut pas «sous-estimer la capacité du président américain de rebondir». Les Américains ont «probablement déjà préparé un certain nombre d'alternatives.»

Donald Trump «voudra mener sa politique. On sait qu'il n'aime pas trop la contradiction, il voudra peut-être le montrer de manière d'autant plus forte suite à cette décision de la Cour suprême. Et il a des moyens en main qui sont, qui sont importants, qui restent importants malgré ce qui est clairement en revers aujourd'hui», note le Neuchâtelois.

Le Conseil fédéral «prend acte»

Le Conseil fédéral prend acte de la décision de la Cour suprême

Le Conseil fédéral «prend acte» de la décision de la Cour suprême des Etats-Unis qui a jugé vendredi illégaux les droits de douane imposés par Donald Trump.

Il analysera les développements à venir ainsi que les conséquences concrètes de cette décision, a indiqué le Département fédéral de l'économie (DEFR). Les services de Guy Parmelin s'abstiennent de commenter la jurisprudence de la haute juridiction américaine, a précisé à Keystone-ATS un porte-parole du DEFR.