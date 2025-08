«Au final, c'est le président que la Suisse doit convaincre»

La surtaxe américaine sur les produits pharmaceutiques pourrait atteindre 250%, selon Trump

Le président américain Donald Trump a affirmé mardi que la surtaxe qu'il compte imposer sur les produits pharmaceutiques entrant aux Etats-Unis pourrait d'abord être «basse» avant de grimper jusqu'à 250%.

«Nous allons, d'abord, mettre un droit de douane bas sur les produits pharmaceutiques, mais, dans un an, un an et demi maximum, cela sera 150% et ensuite ce sera 250% parce qu'on veut des médicaments fabriqués dans notre pays», a déclaré le chef de l'Etat dans une interview à la chaîne de télévision CNBC.

