Dernière mise à jour: il y a 44 minutes

Publié: il y a 47 minutes

Un député UDC soleurois est en détention provisoire, soupçonné d'infraction à la loi sur les stupéfiants. Plusieurs personnes sont impliquées dans cette affaire, mais le ministère public reste discret sur les détails de l'enquête en cours.

Pincé dans une affaire de stup', un élu UDC finit en détention provisoire

Un député UDC soleurois est en détention provisoire, soupçonné d'infraction à la loi sur les stupéfiants. (Image d'illustration) Photo: KEYSTONE

ATS Agence télégraphique suisse

Un membre du parlement cantonal soleurois a été placé en détention provisoire. L'élu UDC est soupçonné d'infraction à la loi sur les stupéfiants. Le ministère public ne donne pas d'informations en raison de l'enquête en cours.

Plusieurs personnes – parmi lesquelles l'élu – se trouvent en détention préventive, a indiqué mardi Cony Brand, porte-parole du parquet soleurois, confirmant une information de la radio télévision alémanique SRF. Pour des raisons liées à l'enquête en cours, leur nombre n'est pas précisé.

Les prévenus sont soupçonnés d'infractions à la loi sur les stupéfiants, a complété Cony Brand. La présomption d'innocence s'applique. Selon les informations de la SRF, une intervention policière a eu lieu jeudi dernier dans le cadre de cette affaire. Avec 25 membres, l'UDC constitue pour la première fois depuis les nouvelles élections d'avril dernier le plus grand groupe au parlement soleurois. Le Grand Conseil y compte 100 sièges.