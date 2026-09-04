Le Tribunal régional de Maloja a acquitté les cinq accusés du drame de Bondo (GR) en 2017, où huit randonneurs ont péri. Parmi eux, la conseillère nationale Anna Giacometti, exonérée d'homicide par négligence ce vendredi à Pontresina.

ATS Agence télégraphique suisse

Le Tribunal régional de Maloja a acquitté les cinq prévenus du procès de l'éboulement mortel survenu en 2017 au-dessus de Bondo (GR). Ils étaient accusés d'homicide par négligence. La conseillère nationale et ex-maire de Bregaglia, Anna Giacometti, a été relaxée.

Dans son jugement rendu vendredi matin à Pontresina (GR), la Cour a souligné qu'il n'existe aucune preuve que des indices clairs laissaient présager une importante catastrophe naturelle, dans les semaines qui ont précédé le grave éboulement. De plus, les accusés n'ont pas agi avec négligence en ne bouclant pas les chemins de randonnée dans la zone de danger, selon le tribunal.

En août 2017, huit randonneurs ont perdu la vie dans l'éboulement. Après son enquête pénale, le Ministère public avait inculpé deux employés du canton, le garde forestier de Bregaglia (GR) et la maire de la commune au moment du drame, l'actuelle conseillère nationale Anna Giacometti (PLR) ainsi qu'un géologue externe. Il avait requis contre eux des peines pécuniaires avec sursis.