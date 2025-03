1/2 Le futur chancelier allemand Friedrich Merz promeut un plan d'asile avec les pays voisins. Photo: IMAGO/Frank Ossenbrink

Andreas Schmid et Raphael Rauch

Le futur chancelier allemand Friedrich Merz fait la une des journaux: il se targue d'avoir un plan secret pour résoudre la question de l'immigration. Le journal «Bild» a évoqué le projet du chef de la CDU, qui vise à créer une alliance avec les pays voisins – dont la Suisse. Des discussions seraient en cours avec la Suisse, la France, la Pologne, la Tchéquie et l'Autriche pour refouler les migrants illégaux. La solution? Des contrôles permanents aux frontières.

Stopper l'immigration

En ce moment, Friedrich Merz semble gagner des points avec sa politique intérieure. Plusieurs médias nationaux estiment que l'Allemagne se montre enfin raisonnable, tandis que les pays voisins ont espoir de pouvoir mettre un terme à l'immigration illégale en procédant à des refoulements directement aux frontières.

Le futur chancelier marque des points sur son propre terrain. Mais il y a un hic sur ces prétendues négociations secrètes – en ce qui concerne la Suisse du moins. «Il n'y a pas de négociations avec l'Allemagne», assure un porte-parole du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM). La coopération se ferait sur la base d'accords existants. «Du côté de l'ambassade à Berlin, on n'a pas non plus connaissance de telles discussions», ajoute-t-il. Une porte-parole du parti de Friedrich Merz n'a pas voulu dire avec qui il aurait eu contact en Suisse.

Une stratégie politique?

En annonçant ce plan, Friedrich Merz veut prouver sa volonté d'agir fermement contre l'immigration illégale. Chose qu'il a promise lors de sa campagne électorale. Mais serait-ce avant tout une stratégie politique visant à gagner du soutien?

En tout cas, malgré ce que «Bild» affirme, les discussions secrètes avec la Suisse ne semblent pas avoir eu lieu. De plus, il serait surprenant que le ministre de l'Asile socialiste Beat Jans approuve des contrôles permanents aux frontières.