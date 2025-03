Friedrich Merz explique au Bundestag les raisons pour lesquelles Berlin veut augmenter ses dépenses militaires. Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

«Les circonstances sont avant tout déterminées par la guerre d'agression de (Vladimir) Poutine contre l'Europe. C'est en effet une guerre contre l'Europe, et pas seulement une guerre contre l'intégrité territoriale de l'Ukraine», a déclaré le probable futur chancelier devant les députés du Bundestag.

Les pays européens se retrouvent aujourd'hui entre une «Russie agressive» et «des États-Unis d'Amérique imprévisibles», ils doivent «devenir plus forts» pour «assurer (leur) propre sécurité», a développé Friedrich Merz. Les députés allemands se prononcent mardi sur un programme d'augmentation massive des dépenses budgétaires, tournant majeur pour la première économie européenne qui veut dépenser sans compter pour se réarmer et se moderniser.

La guerre menée par la Russie «se déroule quotidiennement, avec des attaques contre nos réseaux de données, avec la destruction de lignes d'approvisionnement, avec des incendies criminels, avec des assassinats commandités au coeur de notre pays, avec l'espionnage de casernes, avec des campagnes de désinformation», a dénoncé Friedrich Merz. L'objectif est de «diviser et de marginaliser l'Union européenne», a-t-il accusé.

500 milliards d'euros?

Le texte soumis au parlement prévoit un assouplissement des règles d'endettement inscrites dans la constitution pour les dépenses militaires et pour les régions. S'y ajoute un fonds spécial de 500 milliards d'euros sur 12 ans pour moderniser les infrastructures et relancer la première économie européenne, en récession depuis deux ans.

Dans un contexte international bouleversé, «l'Allemagne a un rôle de meneur» à jouer en Europe, a affirmé Friedrich Merz, estimant que son projet n'était «rien de moins que le premier grand pas vers une nouvelle communauté européenne de défense». Cette communauté devrait inclure «des pays qui ne sont pas membres de l'Union européenne», comme le Royaume-Uni et la Norvège, a-t-il encore affirmé.

Il a plaidé pour que les commandes d'équipements de défense destinées à réarmer l'Allemagne soient «attribuées dans la mesure du possible à des fabricants européens». Après des années de sous-investissement chronique, l'armée allemande a besoin d'une défense «basée sur la technologie, avec des systèmes automatisés, une surveillance européenne autonome par satellite, des drones armés et de nombreux systèmes de défense modernes».