Les cantons, en tant que propriétaires de la société énergétique Axpo, peuvent désormais avoir leur mot à dire sur les salaires de la direction du groupe. Lors de l'assemblée générale, les actionnaires ont approuvé vendredi une proposition en ce sens du canton d'Argovie, indique vendredi l'entreprise dans un communiqué.

En décembre dernier, le Conseil d'Etat argovien avait annoncé sa volonté d'endiguer la forte hausse des salaires des dirigeants d'Axpo. Les statuts de l'entreprise ont donc été modifiés en conséquence. Désormais, ce n'est plus le conseil d'administration qui décide des rémunérations de la direction et du conseil d'administration pour l'exercice suivant, mais l'assemblée générale annuelle.

Les propriétaires d'Axpo s'assurent ainsi un plus grand droit de regard sur la fixation des rémunérations de la direction du groupe. «La modification des statuts a permis d'atteindre un objectif important et de trouver une bonne solution qui tient compte des besoins de l'actionnariat et de la société», a déclaré Stephan Attiger, représentant des actionnaires et conseiller d'Etat argovien, cité dans le communiqué.

Pas touche au dividende spécial

La proposition de constituer une réserve de bénéfice au lieu de distribuer un dividende spécial, également déposée par le canton d'Argovie, a en revanche été rejetée, précise le communiqué. L'assemblée générale a adopté la distribution d'un dividende ordinaire de 241 millions de francs et d'un dividende spécial supplémentaire de 429 millions.

Par ailleurs, le conseiller national vert'libéral zurichois Martin Bäumle a été élu au conseil d'administration, succédant ainsi à Roger Wüthrich-Hasenböhler, qui ne s'est pas représenté après huit ans au conseil d'administration d'Axpo.