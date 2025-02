La tournée prévoit deux soirées par ville, avec des setlists totalement différentes. Photo: keystone-sda.ch

Mercredi et jeudi, le collectif britannique Archive se produira à la Halle 622 de Zurich avec des setlists totalement différentes. «Beaucoup de groupes en Angleterre font ce genre de tournée», a déclaré Dave Pen, l'un des chanteurs et musiciens d'Archive, à Keystone-ATS.

La musique d'Archive va de l'électronique au trip-hop en passant par le rock. Pour leurs concerts à Zurich, intitulés «Double Header Show», ils ont deux programmes en réserve: le 19 février, ils joueront les albums «You All Look The Same To Me» (2002) et «Noise» (2004). Le lendemain, ce sera au tour de «Controlling Crowds Part I-III & Part IV» (2009).

Quatre albums en deux soirs

La tournée de spectacles qu'Archive entame à Londres coïncide avec la réédition des anciens albums en vinyle. Ce groupe se produit régulièrement en Suisse. Une tournée qui prévoit deux soirées par ville, avec des setlists totalement différentes, et qui nécessite une certaine préparation.

«Il y a vingt chansons sur chaque setlist, nous jouerons donc 40 chansons en deux soirs», a précisé Dave Pen, qui a rejoint le groupe fondé par Darius Keeler et Danny Griffiths en 2004. Parmi les chansons du groupe, certaines durent jusqu'à 20 minutes.

Archive a été fondé à Londres en 1994 et a fêté son 30e anniversaire l'année dernière. «Je sais, c'est fou! Cela fait 20 ans que je fais partie de ce collectif», a relevé Dave Pen. «D'une certaine manière, les rééditions des albums sont une sorte de célébration», conclut-il.