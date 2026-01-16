DE
Deux Italiens arrêtés
Une camionnette interceptée au Tessin avec une demi-tonne d'huile d'olive

Une camionnette transportant 550 litres d'huile d'olive a été interceptée à Pazzallo (TI). Les deux occupants italiens ont écopé d'une lourde amende.
Les occupants du véhicule n'avaient pas déclaré la marchandise à la douane.
Une camionnette transportant près de 550 litres d'huile d'olive et environ 50 colis de denrées alimentaires a été interceptée à Pazzallo (TI), à son entrée en Suisse. Les occupants du véhicule n'avaient pas déclaré la marchandise à la douane.

La camionnette immatriculée en Suisse roulait en direction du Gothard lorsqu'elle a été interceptée par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF). L'arrestation a eu lieu la semaine dernière, a annoncé vendredi l'autorité.

Le véhicule des deux ressortissants italiens âgés de 47 et 22 ans transportait plusieurs colis contenant des denrées alimentaires destinées à des tiers. Parmi celles-ci figuraient neuf kilos de viande et 22,5 litres de vin. L'OFDF leur a infligé une amende de plusieurs milliers de francs à cause de la non-déclaration des marchandises et du non-acquittement des droits de douane.

