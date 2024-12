Attachés à leur bout du Léman, les habitants de Genève sont bien plus réticents à venir s'installer à Lausanne que l'inverse. Deux fois plus de Lausannois ont déménagé dans la cité de Calvin en 2023. Photo: Shutterstock

Léo Michoud Journaliste Blick

Les Genevois, ces «faux Français», sont deux fois plus réticents à déménager à Lausanne, ce «village de pêcheurs», que ne le sont les Lausannois à emménager à Genève. En 2023, pour 10 personnes qui ont déposé leurs cartons dans la capitale vaudoise depuis la cité du bout du Léman, il y en a eu une vingtaine dans l’autre sens.

Le nombre de déménagements en Suisse est à son plus bas niveau depuis 10 ans et les urbains déménagent bien plus que les ruraux, a dévoilé l’Office fédéral de la statistique (OFS) le 9 décembre dernier. A partir des chiffres officiels et des développements obtenus par la RTS, Blick a fait ses petits calculs.

Deux fois plus dur dans ce sens-là

Au total, 128 courageuses et courageux ont déménagé de Genève à Lausanne sur la dernière année mesurée. A l’inverse, 195 téméraires sont sortis de leur terreau lausannois pour s’installer dans la cité internationale. Mais comment en arrive-t-on à la conclusion que les Genevois ont deux fois plus de mal à partir vivre à Lausanne que l’inverse?

Il faut rapporter ces chiffres au nombre total de personnes ayant changé de domicile dans les deux plus grandes villes de Suisse romande – presque 25’000 à Genève (11,9% de la population au 31 décembre 2023), mais un peu moins de 19’000 à Lausanne (13%). Résultat? Un peu plus de 0,5% des déménagements de Genevois se sont fait vers la capitale olympique. Par contre, plus d’1% des départs de Lausannois avaient pour objectif la cité de Calvin. Soit deux fois plus, le compte est bon.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Quand on passe au niveau cantonal, la situation s’inverse. Ce sont 4,3% des Genevois ayant déménagé en 2023 qui se sont retrouvés en terres vaudoises. Mais seulement 1,5% des personnes qui sont parties du canton de Vaud l’ont fait pour s’installer dans celui de Genève. Une configuration qui se répète d’année en année, en de chiffres similaires et depuis au moins 2013.