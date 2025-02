Le trailer de Shrek 5 a soulevé une nuée de critiques chez les fans de l'ogre vert des studios d'animation Dreamworks. Photo: Capture d'écran/Youtube

Léo Michoud Journaliste Blick

Shrek, Fiona et l'âne passent en mode TikTok dans le premier aperçu du cinquième épisode de la saga d'animation. Et il faut dire que le visage des personnages appréciés du public a subi un petit lifting.

Le studio Dreamworks a dévoilé la première bande-annonce de Shrek 5 ce jeudi 27 février. La sortie du film est prévue pour 2026. Mais dans les commentaires et sur les réseaux sociaux, les réactions outrées se multiplient face au nouveau design de Shrek et sa clique, qui semblent plus lisses malgré le passage du temps.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

«J'ai vraiment cru qu'il s'agissait d'un meme généré par l'IA», s'offusque un utilisateur sur YouTube. Après son succès au cinéma, la saga «Shrek» et son dérivé «Le Chat Botté» sont devenus des objets cultes sur internet, repris et détournés à tout-va. «Le nouveau design est catastrophique», commente un créateur de contenu français spécialisé dans le cinéma.

Vers un redesign «à la Sonic»?

Certains trouvent «hideux» et évoquent même un «deuil» de leur film préféré. Mais d'autres tempèrent, soulignant à juste titre qu'il s'agit d'un film pour enfant et que l'évolution du design par rapport aux deux premiers épisodes sortis en 2001 et 2004 est normale.

Toutefois, une bonne partie des commentateurs invétérés des réseaux sociaux réclame un traitement «à la Sonic». En 2020, les fans du héros de jeux-vidéos avaient manifesté leur colère face au design du hérisson supersonique dans le premier trailer du nouveau film. Le studio avait réagi en modifiant l'esthétique du personnage en postproduction, afin qu'il corresponde davantage au look des jeux Sonic.

Au casting vocal de ce cinquième opus, on retrouve Mike Myers, Cameron Diaz et Eddie Murphy – remplacés en français par Alain Chabat, Barbara Tissier et feu Med Hondo. Une nouvelle actrice, icône de sa génération, fait son apparition. Zendaya, la star des récents Spider-Man, Dune ou Challengers incarne Felicia – qui semble être une des filles du couple formé par Fiona et Shrek.