Un cyclone menace l'Europe, touchera-t-il aussi la Suisse?

Ce cyclone a de l'allure. Les météorologues estiment que cette tempête se déchaînera avec des pointes à plus de 200 km/h sur l'Irlande et et le Royaume-Uni. «Nous parlons de cyclone-bombe lorsqu'il y a une chute extrêmement rapide de la pression atmosphérique dans une zone de basse pression, c'est-à-dire de plus de 24 hectopascals en l'espace de 24 heures. Et c'est actuellement le cas», explique Michael Eichmann de Meteo News à Blick.

Les vents violents de cette tempête géante seront atteints en pleine mer. «Sur terre, le cyclone se déchaînera sur une grande partie du territoire à une vitesse comprise entre 120 km/h et 150 km/h. Sur la côte ouest et au nord de l'Irlande, on peut s'attendre à des pointes de vent de 150 à 180 km/h», poursuit Michael Eichmann.

Selon les prévisions, la «bombe» se déchaînera jeudi soir et vendredi sur les territoires mentionnés. La dépression poursuivra ensuite sa route en direction de la Scandinavie, mais plus avec la même force.

Et la Suisse?

«La Belgique, les Pays-Bas et certaines régions du nord de l'Allemagne ressentiront un peu les restes du cyclone», explique l'expert. Et la Suisse? Nous aussi aurons vent de ce cyclone. «Il devrait passer juste à côté de nous. Les vents forts nous apporteront en revanche de l'air doux pour le week-end. Mais si on regarde le ciel vendredi ou samedi, on ne pourra rien deviner de ce qui se passe dans le nord.»

En conséquence, les prévisions pour samedi sont également douces. Jusqu'à 11 degrés sont possibles. Le soleil sera aussi de la partie.