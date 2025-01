1/7 Que ceux qui aiment les pistes se réjouissent: la météo des prochains jours sera un rêve. Photo: CC0 1.0

Johannes Hillig

L'année a commencé sous les meilleurs auspices pour les amateurs de glisse. Et ce n'est pas – encore – fini. Ce week-end offrira en effet des conditions parfaites en montagne: un ciel bleu sans l'ombre d'un nuage. Le tout grâce à l'anticyclone Beate, solidement ancré sur la Suisse.

Du soleil, oui, mais pas pour tout le monde. Car en plaine, le stratus s'annonce tenace ces prochains jours. Et avec la présence un lac d'air froid dans les basses couches de l'atmosphère, il ne fera pas très chaud. En altitude, par contre, les températures vont continuer de grimper. «Samedi, à 2000m, il fera entre 5 à 7 degrés. Et l'isotherme du zéro degré variera entre 2500 et 3000 mètres», selon Klaus Marquardt de MeteoNews. Des conditions idéales pour la descente du Lauberhorn. «Que ce soit en direct sur vos skis ou à la télévision, il fera un temps exceptionnel pour les sports d'hiver», s'enthousiasme le spécialiste.

Retour des perturbations en milieu de semaine prochaine

Dimanche, par contre, la présence d'une dépression sur l'Italie engendrera une situation de barrage contre le sud des Alpes. Des nuages sombres s'accumuleront ainsi le long de la crête des Alpes valaisannes et dans la région du Simplon, avec quelques faibles précipitations à la clé. Cette situation provoquera également un épisode de foehn, qui devrait faire remonter le mercure dans le Vieux Pays.

En début de semaine prochaine, du brouillard givrant pourrait faire son apparition sur le Plateau en matinée. Puis, l'anticyclone Beate devrait gentiment céder sa place à des conditions plus perturbées, avec le retour de la pluie dès jeudi. Le tout dans une ambiance progressivement plus douce, avec une limite des chutes de neige qui ne devrait donc pas faire le bonheur des stations de moyenne montagne.